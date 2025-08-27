Toyota Prius kao superautomobil izgleda začuđujuće dobro

Jedan dizajner pretvorio je Toyotu Prius u radikalni roadster sa širokim body kitom. Iako je riječ samo o CGI konceptu, dokazuje da i najskromniji hibrid može sanjati o superautomobilu

27. kolovoza 2025.
📷 Foto: Zephyr Designz
Foto: Zephyr Designz

Peta generacija Toyote Prius, predstavljena krajem 2022. godine, potpuno je promijenila percepciju ovog hibridnog pionira. Nekada poznat isključivo po učinkovitosti, Prius je odbacio svoj konzervativni imidž i izronio kao stilski privlačan automobil, privlačeći pažnju kako obožavatelja, tako i digitalnih umjetnika.

Kako prenosi Carscoops, među njima se istaknuo nezavisni dizajner Vishnu Suresh, na internetu poznatiji kao Zephyr Designz. On je transformaciju Priusa gurnuo u sferu radikalne mašte, dokazujući da čak ni najskromniji hibrid nije imun na snove o superautomobilima.

Od hibridnog fastbacka do roadstera

Njegov koncept, Prius Roadster, odbacuje svaku suzdržanost u korist drame, s proporcijama koje su bliže Lamborghiniju nego serijskoj Toyoti. Agresivni široki body kit evolucija je njegovih ranijih radova, gurajući oblik u nepogrešivo egzotičan teritorij. Od originalnog Priusa ostalo je tek nekoliko elemenata: prepoznatljivi LED farovi u stilu "čekića", tanka gornja maska, dio stražnjih vrata i vjetrobransko staklo. Sve ostalo je potpuno redizajnirano, pretvarajući peterovratni fastback u ekstravagantni dvosjed bez krova.

📷 Foto: Zephyr Designz
Foto: Zephyr Designz

Novi izgled uključuje ultraširoke blatobrane s integriranim otvorima za zrak koji obavijaju masivne HRE naplatke, redizajnirane branike, skulpturalni poklopac motora i dublje bočne pragove. Uklanjanjem krova otvoren je prostor za prilagođeni stražnji poklopac koji podsjeća na poklopac motora superautomobila. "Ducktail" spojler i dvostruke ispušne cijevi smještene centralno unutar difuzora zaokružuju dramatičan redizajn.

Zephyr Designz crpio je inspiraciju iz raznih izvora pa tako difuzor podsjeća na Porsche 911 Speedster, otvori na poklopcu motora na McLaren 765LT, a agresivni stražnji dio nosi odjeke Lamborghinija Aventador.

📷 Foto: Zephyr Designz
Foto: Zephyr Designz

Dok najsnažniji serijski Prius danas nudi plug-in hibridni pogon snage 220 KS (164 kW), izgled ovog roadstera vapi za nečim puno ekstremnijim. Teoretski, središnje smješteni V8 motor uparen s dva elektromotora sprijeda gurnuo bi ga ravno u teritorij superautomobila. Naravno, sve je to u domeni mašte, ali kad već sanjarimo, zašto ne sanjariti veliko?

 



