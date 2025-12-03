Želite svom 'malcu' pružiti luksuznu vožnju u dječjim kolicima? Mercedes za to ima rješenje

Nakon Aston Martina, i Mercedes-Benz ulazi u svijet luksuzne dječje opreme. U suradnji s Hartanom, predstavili su četiri modela kolica, uključujući i AMG GT2 verziju s posebnim naplatcima

Autonet.hr srijeda, 3. prosinca 2025. u 12:05
Čini se da je postao trend da proizvođači luksuznih automobila svoju filozofiju prenose i na proizvode za najmlađe. Prije nekoliko mjeseci pažnju nam je privukao Aston Martin sa svojim dječjim kolicima od 3.000 dolara, a sada je, kako piše Carscoops, stigao i odgovor iz Stuttgarta. Mercedes-Benz je u suradnji s njemačkim specijalistom za dječja kolica, tvrtkom Hartan, predstavio više novih modela.

Konkretnije, cijela se kolekcija sastoji od četiri modela - Performance, Avantgarde, All-Terrain i Mercedes-AMG GT2. Svaki od njih cilja na specifične potrebe roditelja, no svima je zajednička visoka razina kvalitete i prepoznatljiv dizajn.

Model Performance opremljen je Quick-Fix sustavom sigurnosnih pojaseva i košarom s podesivim naslonom za leđa, osiguravajući maksimalnu udobnost i sigurnost za dijete. Avantgarde donosi praktičan detalj u vidu teleskopske ručke, što višim roditeljima omogućuje ugodniju šetnju bez saginjanja, a nižima lakše upravljanje.

Kao što mu i samo ime govori, model All-Terrain dolazi s robusnijim gumama idealnim za neravne površine, a za dodatnu sigurnost opremljen je i ručnom kočnicom. Ova tri modela presvučena su veganskom umjetnom kožom i dostupna u pet boja - Rubellite, Opalite, Tartufo, Vintage Blue i Verde Silver.

Vrhunac ponude je Mercedes-AMG GT2. Unatoč trkaćem imenu, ne radi se o igrački za stazu, već o najkompaktnijem modelu u ponudi, dizajniranom da se lako sklopi i stane u prtljažnik automobila. Ovaj model ističe se AMG naplatcima s križnim krakovima, detaljima u boji konjaka te izvezenim AMG logotipom na sjenilu za sunce.

Sva četiri modela standardno dolaze s podesivim ovjesom za što udobniju vožnju te praktičnom Bag2Go torbom koja se jednostavno pričvršćuje na ručku. Za one koji žele ultimativno luksuzno iskustvo, moguće je naručiti i posebne rukavice za kolica kako bi ruke roditelja ostale tople tijekom hladnijih dana.

Cijene se, ovisno o tržištu, kreću od otprilike 1.600 eura pa sve do 2.000 eura.



