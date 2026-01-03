Prometna edukacija djece ­kroz projekt 'Prometna abeceda'

Nakon prometne bojanke, zatim priručnika za školarce i radionica, zaživio je i edukativni web portal uz brojne savjete o tome što, kada i kako djetetu reći o prometu

Ideja projekta Prometna abeceda je pružiti djeci predškolske i rane školske dobi materijale korisne u svladavanju prvih prometnih koraka. Potaknuti prometnu edukaciju djece u Hrvatskoj. Budući da djeca najlakše uče kroz igru i crtanje, na tom se pristupu temelji čitava Prometna abeceda.

Prvi stup projekta edukativna je prometna bojanka 'I ti možeš biti superpješak!'. Prva je to hrvatska bojanka s konkretnim zadacima prometne edukacije najmlađih. Pokriva tematiku sudionika u prometu, pješačkog prijelaza, nogostupa, semafora, problem (ne)vidljivosti djeteta iza parkiranog automobila...

Drugi stup Prometne abecede priručnik je za školarce - 'Vodič za superpješake'. Namijenjen je djeci u dobi od sedam do 11 godina.

Na njima primjeren način, pojednostavljeno i uz odgovore na pitanje ‘zašto’, pojašnjava prometna pravila koja bi svako dijete trebalo usvojiti. Umjesto nabrajanja pravila po principu njihova kopiranja iz zakona, Vodič za superpješake djeci kroz konkretne, jednostavne primjere pojašnjava kakve posljedice neka akcija na prometnicama može imati.

Također, daje im jednostavne savjete na koji način bi trebali postupiti u svakoj od opisanih situacija. 'Vodič za superpješake' prva je knjiga koja na ovakav način djeci približava prometne zakonitosti.

Treći stup projekta prometne su radionice. Za njih su osmišljeni radni listovi koji su većim dijelom na edukativnom web portalu www.prometna-abeceda.hr, četvrtom stupu projekta, dostupni za besplatno preuzimanje. Kroz igru i crtanje pružite djeci osnovna znanja o prometu, po danas aktualnim prometnim situacijama, s mnoštvom vozila različitih profila, s nogostupima blokiranim parkiranim vozilima, s prebrzim električnim romobilima. Sa slušalicama u ušima pješaka, biciklista, romobilista, zbog kojih su oni nesvjesni svega što se oko njih događa.

To su svakodnevne situacije s kojima se djeca susreću na putu do škole ili parka. Na te ih situacije treba adekvatno pripremiti. Radite s djecom, pomozite im da (p)ostanu sigurna u prometu.

Već spomenuti, četvrti stup, edukativni web portal donosi savjete o tome što, kada i kako djetetu reći o prometu. Omogućeno je besplatno preuzimanje prometnih radnih listova za djecu. Upravo sada, tijekom školskih praznika kad djeca imaju višak slobodnog vremena pravo je vrijeme da kroz bojanje i crtanje usvajaju navike uz koje će u prometu biti sigurnija.

Ti su prometni radni listovi prilagođeni djeci predškolske i rane školske dobi. Ima ležernijih, tek toliko da djecu uvedu u prometne teme, ali i onih s kojima će mališani trebati pomoć roditelja. Po istim radnim listovima rade edukatori u radionicama Prometne abecede, s tim što program radionica obuhvaća i neke dodatne teme.