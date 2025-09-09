"Fantom u Ferrariju" napokon pao u ruke češke policije

Češka policija uhitila je 51-godišnjeg muškarca koji je od 2019. godine viđan kako vozi bolid nalik Formuli 1 na javnim prometnicama, okončavši tako višegodišnju potragu za misterioznim vozačem

Autonet.hr utorak, 9. rujna 2025. u 21:22

Nakon višegodišnje potrage koja je intrigirala češku, ali i međunarodnu javnost, policija je privela kraju misterij "fantoma s autoceste". Prije nekoliko je dana tamo uhićen 51-godišnji muškarac, osumnjičen da je godinama upravljao trkaćim automobilom na javnim prometnicama. Prvi put je viđen 2019. godine, a njegov crveni bolid u bojama Ferrarija postao je gotovo redovita pojava na češkim autocestama, izazivajući čuđenje drugih vozača i frustraciju policijskih službenika.

Uhićen nakon šest godina

Najnoviji događaj koji je doveo do uhićenja zbio se u nedjelju ujutro, kad je policija zaprimila dojavu da je bolid viđen na autocesti D4, a potom i na jednoj benzinskoj postaji. Brzom akcijom policija je vozilo pratila do imanja u selu Buk, oko 60 kilometara jugozapadno od Praga. Uhićenje nije prošlo bez drame – vozač je isprva odbijao izaći iz automobila, prepirući se s policajcima i tvrdeći da neovlašteno ulaze na privatni posjed. Na kraju je priveden u punoj trkaćoj opremi, naravno u crvenom Ferrarijevom kombinezonu s kacigom.

Iako se ovo vozilo često opisivalo kao "Ferrarijev bolid Formule 1", istina je da se zapravo radi o modelu Dallara GP2/08. Riječ je o trkaćem automobilu talijanskog proizvođača Dallara, koji se koristio u GP2 seriji od 2008. do 2010. godine, a konfuziju je izazivala livreja, budući da je bolid oslikan kultnim insignijama momčadi Ferrarija i nekada im glavnog sponzora, marke cigareta Marlboro.

Uhićeni vlasnik se sada suočava s ozbiljnim posljedicama. Vožnja takvog automobila na javnim cestama je ilegalna jer ono ne zadovoljava tehničke uvjete – nema prednja svjetla, pokazivače smjera ni registarske pločice. Nakon što je na ispitivanju odbio dati izjavu, slučaj je predan nadležnom sudu. "Ferrarijevom" vozaču sada prijete novčana kazna i oduzimanje vozačke dozvole na razdoblje od šest mjeseci do godinu dana.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi