"Fantom u Ferrariju" napokon pao u ruke češke policije

Češka policija uhitila je 51-godišnjeg muškarca koji je od 2019. godine viđan kako vozi bolid nalik Formuli 1 na javnim prometnicama, okončavši tako višegodišnju potragu za misterioznim vozačem

Nakon višegodišnje potrage koja je intrigirala češku, ali i međunarodnu javnost, policija je privela kraju misterij "fantoma s autoceste". Prije nekoliko je dana tamo uhićen 51-godišnji muškarac, osumnjičen da je godinama upravljao trkaćim automobilom na javnim prometnicama. Prvi put je viđen 2019. godine, a njegov crveni bolid u bojama Ferrarija postao je gotovo redovita pojava na češkim autocestama, izazivajući čuđenje drugih vozača i frustraciju policijskih službenika.

Uhićen nakon šest godina

Najnoviji događaj koji je doveo do uhićenja zbio se u nedjelju ujutro, kad je policija zaprimila dojavu da je bolid viđen na autocesti D4, a potom i na jednoj benzinskoj postaji. Brzom akcijom policija je vozilo pratila do imanja u selu Buk, oko 60 kilometara jugozapadno od Praga. Uhićenje nije prošlo bez drame – vozač je isprva odbijao izaći iz automobila, prepirući se s policajcima i tvrdeći da neovlašteno ulaze na privatni posjed. Na kraju je priveden u punoj trkaćoj opremi, naravno u crvenom Ferrarijevom kombinezonu s kacigom.

Iako se ovo vozilo često opisivalo kao "Ferrarijev bolid Formule 1", istina je da se zapravo radi o modelu Dallara GP2/08. Riječ je o trkaćem automobilu talijanskog proizvođača Dallara, koji se koristio u GP2 seriji od 2008. do 2010. godine, a konfuziju je izazivala livreja, budući da je bolid oslikan kultnim insignijama momčadi Ferrarija i nekada im glavnog sponzora, marke cigareta Marlboro.

Just a GP2 car in Ferrari colours cruising up a highway in the Czech Republic. 😳 Police have not been able to identify the illegal joyrider and are looking for him for questioning. #F1

pic.twitter.com/D5GZLzU32b — F1 Images (@F1_Images) August 14, 2022

Uhićeni vlasnik se sada suočava s ozbiljnim posljedicama. Vožnja takvog automobila na javnim cestama je ilegalna jer ono ne zadovoljava tehničke uvjete – nema prednja svjetla, pokazivače smjera ni registarske pločice. Nakon što je na ispitivanju odbio dati izjavu, slučaj je predan nadležnom sudu. "Ferrarijevom" vozaču sada prijete novčana kazna i oduzimanje vozačke dozvole na razdoblje od šest mjeseci do godinu dana.