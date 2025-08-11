Mjere eko vožnje značajno smanjuju štetne emisije

Novo MIT-ovo istraživanje, objavljeno u časopisu Transportation Research Part C: Emerging Technologies, donosi važan pomak u borbi protiv emisija stakleničkih plinova iz prometa. Naime, tamošnji znanstvenici razvili su strategije eko vožnje pomoću napredne umjetne inteligencije i dubokog podržanog učenja, a rezultate su testirali na 6011 raskrižja u tri velika američka grada - Atlanti, San Franciscu i Los Angelesu - kroz simulaciju više od milijun prometnih scenarija.

Dinamična eko-vožnja na semaforiziranim raskrižjima Vindula Jayawardana i sur.

Mjere eko vožnje temelje se na automatskom prilagođavanju brzine vozila kako bi se smanjilo nepotrebno zaustavljanje i naglo ubrzavanje na semaforima. Za vozače to znači glatkiju vožnju kroz promet, a za okoliš značajno manje CO 2 . Rezultati pokazuju da bi potpuna implementacija takvih mjera mogla smanjiti godišnje emisije ugljika na raskrižjima za između 11 i 22 %, bez negativnih učinaka na protok prometa ili sigurnost.

Dijagrami za tri grada prikazuju raskrižja koja donose najznačajnije koristi od ekološke vožnje Vindula Jayawardana i sur.

Primjeri iz istraživanja ukazuju da čak i ograničena primjena može imati mjerljiv učinak: kad bi samo 10 % vozila primjenjivalo eko vožnju, postiglo bi se 25 - 50 % ukupnog potencijalnog smanjenja emisija. Nadalje, optimizacijom brzine na samo 20 % najvažnijih raskrižja postiže se 70 % ukupnih koristi. Ovakvi rezultati sugeriraju da bi gradovi mogli postepeno uvoditi tehnologije eko vožnje, primjerice kroz navigacijske aplikacije ili napredne sustave automobila bez čekanja na potpunu autonomizaciju flote.

Ekološko ponašanje u vožnji: vozila klize prilikom približavanja raskrižju kako bi izbjegla stajanje u praznom hodu Vindula Jayawardana i sur.

Istraživači naglašavaju kako nisu potrebna velika infrastrukturna ulaganja niti čekanje masovne elektrifikacije vozila; ove strategije mogu se relativno brzo implementirati s postojećom tehnologijom. Dodatna sinergija eko vožnje i električnih ili hibridnih automobila mogla bi, kažu, imati još snažniji efekt na smanjenje emisija te ubrzati put prema održivoj mobilnosti.