High-tech Zeekr modeli stiži u domaće prodajne salone

I u svojoj internoj komunikaciji ekipa iz Geelyja postavlja hijerarhiju tako da bi Zeekr trebao biti brand kao što je Porsche u Volkswagen grupaciji

Volvo, Geely, Lynk&Co, a sada i Zeekr. Sve su to brendovi koji su dio grupacije Geely Holding, a koji se mogu kupiti i na domaćem tržištu. Nemojte pomisliti kako ovaj kineski gigant staje na ova četiri brenda. Globalno, njihov je i Polestar, Lotus, Farizon, Smart, Radar, LEVC... To daje naslutiti kako u narednom periodu sigurno možemo očekivati daljnje širenje ponude brendova i na našem tržištu. Potpuna novost na našem, ali i susjednom slovenskom tržištu svakako je marka Zeekr, a koju su nam jučer malo pobliže predstavili.

Vrlo mlada marka

Zeekr je vrlo mlada marka, a koja postoji tek malo više od 4 i pol godine. Trenutno imaju devet modela (u Kini), a neki od njih prodaju se i u ostalim zemljama. Trenutno su prisutni u više od 40 zemalja, i do sada su postigli prodaju nešto veću od 550.000 primjeraka. Normalno, europsko tržište je iznimno zahtjevno i njemu pristupaju vrlo oprezno, a što znači da imaju i europski R&D centar. Prodaja u Europu je krenula prije dvije godine. Prvo su krenuli s Nizozemskom i Švedskom , da bi se lani proširili na Norvešku i Dansku, dok su ove godine prvo započeli s prodajom u Švicarskoj i Belgiji, a sada se šire na jugoistočni dio. Tako se pored prodaje u Hrvatskoj i Sloveniji, ista uskoro očekuje u Grčkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj. Tijekom narednih 15 mjeseci cilj je ponuditi svoje proizvode i na pet najvećih europskih tržišta - njemačkom, španjolskom, talijanskom, francuskom i britanskom.

Zeekr X Ivan Cvetković

Za Europu su trenutačno predviđena tri modela, uz dakako plan o daljnjem nadopunjavanju ponude. Kako smo doznali tijekom neformalnih razgovora, uz veliki broj brendova unutar grupacije, oni si vole napraviti usporedbu s njemačkim gigantom. Tako bi Geely trebao biti kao Škoda u VW grupaciji, Lynk&Co kao Volkswagen, Volvo kao Audi, a Zeekr kao Porsche. Znači, danas smo upoznali kineski Porsche. Znači, Zeekr je premium sportska marka. Ja bih ipak rekao kako, barem prema dosadašnjim modelima, Zeekr više naginje prema tome da bude high-tech proizvođač. Zašto? Evo primjerak modela 7X.

Od njega se najviše očekuje

Zeekr 7X, je najnoviji SUV model srednje veličine, a koji već privlači mnogo pažnje potencijalnih kupaca i u Hrvatskoj. Nastao je na 800 V platformi, uz mogućnost odabira početne LFP baterije od 75 kWh ili snažnije NMC od 100 kWh. Uvijek ima AC punjač od 22 kW, a DC do čak 480 kW. Naravno, u Europi, a pogotovo kod nas je problem pronaći punionicu koja ima navedenu mogućnost punjenja. Mislim da je kod nas nema. Ipak, uz DC punjenje od 360 kW manja bi se baterija od 10 do 80% kapaciteta trebala nadopuniti u 13 minuta, a veća za tri minute više.

Zeekr 7X Ivan Cvetković

Početni model dolazi uz elektromotor od 310 kW / 421 KS. Isti motor ide i uz veću bateriju, dok najsnažnija verzija raspolaže s 475 kW odnosno 646 KS. Tu je i okretni moment od 710 Nm, dok je kod slabijeg motora 440 Nm. Tako slabiji motor treba 6 sekundi da ubrza do stotke, dok je kod top modela to u 3,8 s. Doseg ide od 480 km kod početnog modela, preko 543 km kod najsnažnijeg modela koji ima pogon na sva četiri kotača, do 615 km kod Long Range izdanja.

Dvije baterije, dva motora, tri verzije

Cijene ovog modela kreću od 53.990 eura za početni Core model uz manju bateriju. Veća baterija u Longe Range modelu znači i cijenu od 56.990 eura, dok je za najsnažniji Privilege model potrebno izdvojiti 63.990 eura. Svi modeli serijski dolaze u bijeloj boji, a nadoplata od 1300 eura znači da možete birati između crne, sive i zelene (posljednja nije predviđena za Core model).

Zeekr 7X Ivan Cvetković

Za Longe Range i Privilege verzije moguće su i neke nadoplate. LR model može umjesto serijskih 19-inčnih kotača imati i 20-inčne (900 eura nadoplata). Kožna unutrašnjost pak košta 600 eura, a što je serijska opcija na Privilege izvedbi. Uz nadoplatu od 1400 eura moguće je dobiti napredni kokpit paket koji sadrži impresivan 36,2-inčni head-up zaslon s proširenom stvarnošću Zeekr zvučni sustav opremljen 21 zvučnikom (2160 W) te profesionalnim AI podešavanjem zvuka, te sustavom kvalitete zraka s mirisom. Pored njega, na Privilege modelu se može nadoplatiti i dodatnih 1900 eura za komfor paket koji donosi električna prednja i stražnja vrata, ventilacijom i masažom prednjih sjedala te električno sjenilo stražnjih bočnih prozora. Iako smo vozila imali priliku isprobati samo vrlo kratko, moram priznati da me električno otvaranje vrata nije baš previše oduševilo.

6 modova vožnje

Sva Zeekr vozila opremljena su 5G internetskom vezom. Ispred vozača je 13-inčna HD LCD instrumentna ploča, dok je središnje smješten 16-inčni 3,5K mini-LED zaslon. Sustav pokreće Qualcomm Snapdragon 8295 čip s 4 GB memorije i 32 GB pohrane. Sustav koristi i Zeekr GPT te Nav 2,0 dostupan putem Zeekr App storea. Uz Zeekr aplikaciju za pametne telefone, moguće je dijeliti digitalni ključ za korištenje vozila. Naravno, tu je i gomila sustava koji povećaju sigurnost vožnje.

Zeekr 7X Ivan Cvetković

Pripremljeno je 5 modova vožnje, s time da Privilege ima još i off-road način. Omogućena je one-pedal vožnja, a svaki je model opremljen i toplinskom pumpom. Top verzija dolazi na aktivnom zračnom ovjesu s kontinuiranom kontrolom amortizera, a ovaj je model moguće prepoznati po kočionim čeljustima s četiri klipa obojenim u narančasto te kontrastnim crnim krovom.

5+5 godina jamstva

U putničkoj kabini svih verzija punjenje mobitela je moguće putem dva bežična postolja, klima je trozonska, prednja su sjedala električno podesiva u 8 smjerova, kožni upravljač je i grijan, a za zvučnu kulisu je zadužen Zeekr sustav sa 10 zvučnika + subwoofer.

Spomenimo na kraju kako je 7X dugačak 478,7 centimetara te je napravljen na platformi s međuosovinskim razmakom od 290 cm. Širok je 210 cm (193 bez retrovizora) te visok 165 cm. Udaljen je od tla 17,2 cm te ima krug okretanja od 11,6 metara. Najslabiji model je težak 2395 kilograma, a najsnažniji 2535 kg, svi imaju vučnu snagu od 2000 kg, te prednji spremnik od 66 litara i stražnji od 539 litara.

Zeekr 7X Ivan Cvetković

Jamstvo na vozilo iznosi 5 godina ili 100.000 kilometara, a što se redovnim održavanjem povećava za dodatnih 5 godina ili 100.000 kilometara. Jamstvo na bateriju je pak 8 godina ili 200.000 kilometara. U svakom slučaju, ovo je model za koji se očekuje da bi mogao biti najtraženiji.

Početni SUV model - Zeekr X

Ponudu čini i model Zeekr X. Riječ je o kompaktnom SUV modelu dugačkom 443,2 centimetra s međuosovinskim razmakom od 275 cm. Zeekr X donosi prtljažnik obujma 362 litre, koji uživo i ne djeluje tolikim. Nazivi modela su isti kao kod modela 7X. Tu je početni Core, srednji Long Range te najbolje opremljeni Privilege model. Prva dva su s pogon na dva kotača, a Privilege s pogonom na sva četiri kotača. Baterija je LFP od 49 kWh na Core izvedbi, odnosno NMC od 69 kWh na druga dva modela. Domet se kreće od 330 preko 425 do 446 km, dok je AC punjenje 11 kW na prva dva modela, odnosno 22 kW na Privilege modelu. DC punjenje kod svih modela je 150 kW. Ovaj je model ustvari tehnički brat Lynk&Co modela 02 kojeg smo početkom godine također isprobali na slovenskim prometnicama.

Zeekr X Ivan Cvetković

Cijene kreću od 38.990 eura za Core izvedbu, preko Long Range izvedbe koja stoji 43.990 eura, pa do Privilege modela koji stoji 47.990 eura. Korišteni materijali djeluju bolje od onih na Lynk&Co verziji, ali teško da će to kod kupaca opravdati nešto veće cijene.

Shooting brake za odvažne

Poslastica za one koji se žele istaknuti svakako je model Zeekr 001. Na tržištu je već dvije godine, a ustvari je riječ o shooting brake izdanju tek 5 milimetara kraćem od pet metara. Napravljen je na platformi s međuosovinskim razmakom tek milimetar kraćim od 3 metra, visok je 156 cm, te širi od 2 metra. Kapacitet prtljažnika je 539 litara.

Zeekr 001 Ivan Cvetković

Početni je Long Range model (58.490 eura) koji ima stražnji pogon, a kao i ostali, dolazi opremljen 100 kWh litij-ionskom baterijom. Ovom modelu treba 7,2 sekunde da pojuri do 100 km/h, uz maksimalnu brzinu od 200 km/h. Domet mu je 620 km. Iduća je opcija Performance (63.490 eura) koji ima pogon na sva četiri kotača i ubrzava za svega 3,8 sekundi uz do 594 km dometa, i snagu od 400 kW / 544 KS. Ovaj model dolazi na 22-inčnim kotačima. Sve opcije imaju AC punjenje od 22 kW te DC punjenje od 200 kW. Top verzija je Privilege (68.490 eura), a na koju se nadovezuje i Sport Edition (70.490 eura).

Zeekr 001 Ivan Cvetković

Spomenimo na kraju kako Zeekr nije samo proizvođač automobila, već i tehnološka tvrtka, pa ima i svoje robotaksije, a pripremio je i automatizirano punjenje automobila bez asistencije čovjeka. Ima toga još, no za neke od tih 'naprednijih' stvari ipak ćemo trebati pričekat još neko vrijeme.