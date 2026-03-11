Vožnja romobilom izvan svake pameti

Dok je stajao na semaforu, jedan je domaći vozač svojom dashcam kamerom zabilježio zanimljiv prizor – vozača romobila koji prolazi kroz gužvu automobila – suprotnim smjerom

Stiže proljeće i s njime ljepše vrijeme, pa su na cestama sve češći vozači motocikala, bicikala, pa i oni možda najopasnijih prijevoznih sredstava – električnih romobila. Jedan takav "kamikaza" snimljen je ovih dana dashcamom na jednom raskrižju u (kako se čini) Dalmaciji.

Dok automobili u koloni čekaju na semaforu, kroz njih se u suprotnom smjeru, kroz crveno svjetlo i nonšalantno se vozeći probija jedan romobilist. Očito vozeći se iz šopinga, oko ruke još ima platnenu vrećicu s kupljenim stvarima, vozi se kao da nema niti jedne brige na svijetu. Kamerom u vozilu snimio ga je jedan od vozača zaustavljenih automobila, vjerojatno se i sam čudeći ovom "padobrancu" i njegovoj prometnoj nekulturi.

Umjesto komentara, ostavit ćemo ovdje naslov videa, kako su ga nazvali na Facebook stranici Dashcam Croatia, gdje je izvorno i objavljen: Umijeće pojedinaca nadilazi granice razuma!