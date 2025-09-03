Od papirnatih karata do AI asistenta: Ovo je evolucija automobilske navigacije

Istražili smo put automobilskih navigacijskih sustava, od mehaničkih početaka i prvih GPS uređaja do današnjih pametnih sustava koji uz pomoć umjetne inteligencije predviđaju promet i uče naše navike

Autonet.hr srijeda, 3. rujna 2025. u 20:30
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Automobilska navigacija postala je toliko sveprisutna i integrirana u našu svakodnevicu da je uzimamo zdravo za gotovo. No, put od presavijenih papirnatih karata u pretincu za rukavice do pametnih sustava koji predviđaju zastoje prije nego što se dogode predstavlja jednu od najfascinantnijih tehnoloških odiseja u automobilskoj industriji. To je priča o transformaciji jednostavnog alata za snalaženje u inteligentnog digitalnog kopilota.

Mehanički počeci i digitalna zora

Prije digitalne ere, snalaženje je bio pothvat koji je zahtijevao vještinu, strpljenje i povjerenje u putokaze. Prvi pokušaji automatizacije ovog procesa bili su čisto mehaničke prirode. Jedan od najpoznatijih primjera je Iter Avto iz 1930-ih, uređaj koji je koristio role papirnatih karata povezane sajlom sa brzinomjerom. Kako se automobil kretao, tako se i karta odmatala, prikazujući trenutnu poziciju. No, svako skretanje s predviđene rute zahtijevalo je zaustavljanje i ručno postavljanje nove karte.

Pravi tehnološki skok dogodio se tek pola stoljeća kasnije. Godine 1981. Honda je u suradnji s tvrtkama Alpine i Stanley Electric predstavila Electro Gyro-Cator, prvi komercijalno dostupan navigacijski sustav. Nije koristio satelite, već inercijski sustav s helijskim žiroskopom koji je pratio smjer i prijeđenu udaljenost od početne točke. Iako revolucionaran, sustav je bio iznimno skup, koštajući gotovo četvrtinu cijene samog automobila, a vozač je i dalje morao ručno umetati prozirne filmske karte na zaslon.

Hondin Electro Gyro-Cator 📷 Foto: Honda
Hondin Electro Gyro-Cator Foto: Honda

Prekretnicu prema istinskoj digitalizaciji donijela je 1985. godine tvrtka Etak sa svojim Navigatorom. Ovaj sustav je prvi koristio digitalne karte pohranjene na kasetama i metodu "mrtvog računanja" (dead reckoning) poboljšanu map-matchingom, koristeći digitalni kompas i senzore na kotačima. Etak je uveo i geokodiranje, mogućnost pronalaženja lokacije unosom adrese, koncept koji je i danas temelj svake navigacije.

Etak Navigator 📷 Foto: Etak
Etak Navigator Foto: Etak

GPS preuzima scenu

Iako je Globalni pozicijski sustav (GPS) razvijen za vojne potrebe, njegov ulazak u civilnu upotrebu zauvijek je promijenio pravila igre. Mazda Eunos Cosmo iz 1990. godine ušla je u povijest kao prvi serijski automobil s ugrađenim GPS navigacijskim sustavom. Ubrzo su i drugi proizvođači slijedili taj primjer - Toyota je predstavila svoj sustav, a BMW je 1994. u Seriji 7 ponudio prvu tvorničku GPS navigaciju na europskom tržištu.

Ipak, pravi procvat dogodio se nakon 2000. godine, kada je američka vlada ukinula namjerno ograničavanje preciznosti GPS signala za civilnu upotrebu. Taj je potez otvorio vrata masovnom tržištu i doveo do eksplozije popularnosti prijenosnih navigacijskih uređaja (PND) tvrtki poput Garmina i TomToma. Ovi su uređaji demokratizirali tehnologiju, čineći je dostupnom svima, ne samo vlasnicima luksuznih automobila.

Navigacija u BMW-ovoj seriji 7 iz 90-ih 📷 Foto: X
Navigacija u BMW-ovoj seriji 7 iz 90-ih Foto: X

Doba umjetne inteligencije i povezanosti

Sljedeća revolucija stigla je s pametnim telefonima. Aplikacije poput Google Maps i Wazea nisu samo stavile moćnu navigaciju u svačiji džep, već su uvele ključnu novost: podatke u stvarnom vremenu. Odjednom, navigacija više nije bila samo pronalaženje najkraćeg puta, već i izbjegavanje prometnih gužvi, radova na cesti i nesreća, zahvaljujući podacima prikupljenim od milijuna korisnika.

Danas smo svjedoci nove paradigme u kojoj karte više nisu statični prikazi cesta, već živi, strojno čitljivi softver pokretan umjetnom inteligencijom. AI algoritmi analiziraju satelitske snimke i podatke iz vozila kako bi automatski ažurirali karte s nevjerojatnom preciznošću. Sustavi napredne pomoći vozaču (ADAS) koriste te podatke kako bi predvidjeli zavoje ili prepoznali ograničenja brzine čak i kada kamera ne vidi znak.

Moderna navigacija 📷 Foto: Unsplash
Moderna navigacija Foto: Unsplash

AI je ključan i za tranziciju na električna vozila, rješavajući problem "tjeskobe zbog dometa" inteligentnim planiranjem ruta koje uključuju dostupnost i kompatibilnost punionica u stvarnom vremenu. Standardi poput NDS.Live omogućuju stvaranje distribuiranih sustava karata koji se neprestano ažuriraju iz oblaka, osiguravajući da vozilo uvijek ima najnovije informacije.

Put od mehaničkih svitaka do inteligentnih sustava koji uče naše navike i predviđaju buduće stanje na cesti pokazuje koliko je navigacija evoluirala. Ona više nije samo dodatak, već temeljni operativni sustav za mobilnost, ključan za sigurniju vožnju, učinkovitiju logistiku i budućnost autonomnih vozila. Sljedeći korak su holografski prikazi proširene stvarnosti na vjetrobranskom staklu i digitalni blizanci cestovne infrastrukture, čime navigacija postaje potpuno integrirani dio našeg doživljaja svijeta, a ne samo zaslon na kontrolnoj ploči.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi