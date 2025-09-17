LG donosi Xbox u automobile, ali uz jedan neočekivani dodatak

LG je na sajmu IAA Mobility u Münchenu najavio partnerstvo s Xboxom. AAA igre stižu u automobile putem LG-jeve platforme, no ista platforma donosi i Zoom

Autonet.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 10:38
📷 Foto: LG
Foto: LG

Dok su posjetitelji sajma IAA Mobility u Münchenu bili zaokupljeni konceptnim automobilima i naprednim robotima, LG je iskoristio priliku za najavu velikog partnerstva s Xboxom. Cilj im je donijeti igraće iskustvo direktno u buduća vozila putem svoje platforme Automotive Content Platform (ACP), temeljene na webOS-u.

Ova platforma već je u upotrebi u odabranim modelima Hyundai Motor Grupe, što uključuje brendove kao što su Kia, Hyundai i Genesis. Tehnološki div je potvrdio da će se aplikacija Xbox integrirati u LG-jev ACP, a korisnici će uz pretplatu na Xbox Game Pass Ultimate, kompatibilni Bluetooth kontroler i stabilnu internetsku vezu dobiti pristup stotinama igara.

Međutim, postoji i jedna "kvaka". Na istoj konferenciji kao govornik pojavio se i Brendan Ittelson, jedan od direktora u Zoomu. Upravo tako, ako želite uživati u igranju, morat ćete se pomiriti i s prisutnošću Zoom poziva u vašem automobilu. Prema najavama, nativna Zoom aplikacija "pretvorit će vozila u mobilne prostore za suradnju“.

Zahvaljujući LG-jevoj platformi, brojni automobili Hyundai Motor Grupe već sada mogu ponuditi servise poput Netflixa, Disney+, YouTubea i Baby Shark World for Kids izravno putem infotainment sustava. Sve ove aplikacije dizajnirane su za korištenje dok je vozilo parkirano, pomažući vlasnicima da prikrate vrijeme dok, primjerice, pune električno vozilo ili čekaju djecu ispred škole.

📷 Foto: Kia
Foto: Kia

Ovaj trend nije ograničen samo na LG. I Mercedes-Benz je nedavno predstavio igraće mogućnosti u svojim vozilima, poput nove CLA klase koja dolazi s novim Hyperscreen zaslonom i zvučnim sustavom s podrškom za Dolby Atmos. Korisnici mogu povezati kontroler i zaigrati Fortnite ili pogledati film dok je automobil parkiran.

Automobili ubrzano postaju produžetak našeg dnevnog boravka i prostora za zabavu. Istovremeno, postaju i još jedan izgovor da ostanemo povezani s uredom. Iako će nekima ova mogućnost biti koristan dodatak, ideja o poslovnim pozivima u automobilu vjerojatno neće oduševiti svakoga tko auto vidi kao prostor za bijeg od svakodnevnih obaveza.

 



