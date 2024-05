Po Zagrebu krali vozila šlep-službom i prodavali ih u reciklažu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom i 56-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje čak sedamnaest kaznenih djela krađe automobila. Prema informacijama iz PU Zagrebačke, za uhićene se sumnja da su od studenog 2023. godine do travnja 2024. godine u čak 15 navrata, na području Dubrave, Maksimira, Novog Zagreba i Dugog Sela, dolazili na javna parkirališta te otuđivali osobne automobile na za sada neutvrđen način. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi oko 25.600 eura, navodi policija.

Više krađa, ista banda

Također, sumnja se da su osumnjičeni u dva navrata i to od 11. do 15. siječnja te 1. travnja 2024. godine, koristeći vučno vozilo namijenjeno za prijevoz automobila (šlep-službu), ukrali dva osobna automobila na području Maksimira, na način da su ih uz pomoć sajle podigli na to vozilo te se odvezli u nepoznatom smjeru. Tada je materijalna šteta iznosila 12.700 eura.

U prvom slučaju riječ je bila o automobilima marki Renault, Rover, Opel, VW, Peugeot, Ford, Škoda, Mercedes, Alfa Romeo te Hyundai, a u drugom su ukradeni BMW i Renault Laguna. Sva ukradena vozila osumnjičeni su zatim skladištili, na za sada neutvrđenoj adresi, te ih kasnije prodavali trgovačkom poduzeću koje se bavi reciklažom na području Jankomira.

Šlep-služba na parkiralištu, spremna za novu krađu, prilikom uhićenja PU Zagrebačka

Za sve navedeno osumnjičena je ista "šlep-banda", jer su otkrivene poveznice među krađama. Naime, 1. travnja ove godine prilikom krađe bili su u Balokovićevoj ulici u Zagrebu uhićeni 22-godišnjak i 27-godišnjak, a isti 22-godišnjak dovodi se u vezu i s gore spomenutim 56-godišnjakom, s kojim je navodno počinio 17 kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku dok su posebna izvješća dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.