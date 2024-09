Evo zašto je bitno poštivati znakove o najvećoj dopuštenoj masi

Vozač kamiona iz serije Ford F-750 pokušao je prijeći preko mosta, no zanemario je ograničenje istaknuto prije njega. Sa svojom je daleko većom masom propao kroz drveni kolnik te završio u rijeci

Maleni natkriveni drveni most Babb's Bridge u američkom mjestu Gorham (savezna država Maine) izgrađen je izvorno 1840. godine, no od 1970-ih tamo stoji novi most, izgrađen po uzoru na original, istim tehnikama i materijalima – pa mu je i nosivost jednaka. Ograničenje za promet preko tog mosta postavljeno je na tri tone, a nedavno se javnost mogla zorno uvjeriti i zašto.

Naime, krajem kolovoza preko tog je mosta bio naumio prijeći jedan vozač kamiona iz serije Ford F-750, a takvo teretno vozilo s teretom može težiti i do 17 tona. Kamion, prema policijskim podacima, čak 13,5 tona teži od ograničenja na malenom mostu, očekivano je propao kroz njega i završio u rijeci. Nevjerojatan prizor snimili su i mještani i lokalna policija, koja je kamion i izvukla iz rijeke.

Gorham Police Department

Lokalne vlasti najavile su rekonstrukciju mosta i povratak u originalno stanje, a budući da je njihov ignorirao znakove i tako izazvao štetu, prijevoznička kompanija pokrit će dio troškova popravka. Promet mostom bit će obustavljen najmanje do proljeća, a tristotinjak lokalnih stanovnika, koji ga redovito koriste, morat će pronaći alternativnu rutu – sve zbog ignoriranja jednog jedinog prometnog znaka.