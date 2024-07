Izmjene parkirnih zona u Zagrebu – podjela po blokovima za vlasnike povlaštenih karata

Grad Zagreb uveo je do sada dvije mjere s ciljem povećanja broja parkirnih mjesta za stanare u centru grada. Prva mjera je revizija korištenja svih rezerviranih parkirnih mjesta za ustanove, udruge, stranke i tvrtke, a druga ograničenje na maksimalno tri parkirna mjesta kod zahtjeva za terase ugostiteljskih objekata. To je, poručuju iz gradske uprave, zaustavilo trend povećanja terasa nauštrb parkirnih mjesta koja nedostaju za stanare centra.

Povlašteno samo u svom bloku

Ovog tjedna predstavljena je i treća mjera koja će također povećati broj raspoloživih parkirnih mjesta u širem centru grada za stanare. Radi se o uvođenju parkirališnih blokova za povlaštene parkirališne karte. Očekuje se da nova mjera, s ciljem unaprjeđenja sustava parkiranja i pravednije raspodjele parkirnih mjesta, stupi na snagu 1. rujna ove godine. Prijedlogom zaključka koji je jučer upućen na javno savjetovanje. Cijene parkiranja i svih komercijalnih i povlaštenih karata ostaju nepromijenjene.

Postojeće parking zone

Za parkiranje stanara na javnim parkirališnim mjestima postoji povlaštena karta (PPK) koju mogu kupiti isključivo građani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište unutar prve, druge ili treće parkirališne zone odnosno u širem središtu grada. Ukupno je izdano oko 40.000 takvih karata. Cijene PPK su znatno niže u odnosu na komercijalne parkirališne karte kako bi stanari koji žive u zoni naplate mogli parkirati po povlaštenoj cijeni u blizini svog mjesta stanovanja pa je zato PPK za prvu zonu 13,30 eura mjesečno, za drugu zonu 5,30 eura mjesečno, a za treću zonu 3,30 eura mjesečno.

Protiv zloupotrebe

No, to je dosad značilo da korisnici PPK u prvoj zoni imaju besplatno parkiranje i u drugoj i u trećoj zoni, a to dovodi do zauzimanja parkirnih mjesta stanarima drugih zona. Postoji i sumnja da su neki to zloupotrebljavali, pa se fiktivno prijavljivali u prvoj zoni kako bi mogli jeftino parkirati u cijelom gradu.

"Prijedlogom koji smo upravo stavili u javno savjetovanje to želimo promijeniti, na način da PPK vrijede samo u blizini mjesta stanovanja tj. u parkirališnim blokovima prosječnog promjera od nešto manje od jednog kilometra. To i jest početna svrha povlaštene parkirne karte", istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević te napomenuo da su granice blokova tijekom javne rasprave još podložne izmjenama.

Nove zone s podjelom po blokovima

"Na taj način će se smanjiti praksa fiktivnih prebivališta i boravišta unutar parkirne zone koja omogućuje besplatno parkiranje u širem centru grada onima koji tu stvarno ne žive. Time će se povećati broj raspoloživih parkirnih mjesta za stanare, a to će se dogoditi i jer se više neće moći besplatno parkirati u cijeloj parkirališnoj zoni. Primjerice kad netko tko živi na Trešnjevci s PPK za drugu zonu trenutno besplatno parkira na drugom kraju iste zone u Maksimiru i time smanjuje broj raspoloživih mjesta za stanovnike Maksimira", pojasnio je gradonačelnik.

Nacrt prijedloga Zaključka o popisu ulica po zonama i blokovima upućen je jučer u javno savjetovanje. Građani i zainteresirane strane mogu dostaviti svoje komentare ili prijedloge do 9. kolovoza 2024. godine.