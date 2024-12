Planira se proširenje autoceste A1 od Zagreba do Karlovca, poznati detalji

Autocesta A1, jedna od "žila kucavica" hrvatskog prometnog sustava, posebno je zagušena u ljetnim mjesecima na dionici Zagreb – Karlovac, pa se stoga već godinama govori o njezinom proširenju. Dodavanje trećeg prometnog traka u svakom smjeru mnogi bi problemi mogli biti riješeni, no zahvat nije niti izbliza tako jednostavan. On, prema planu, uključuje izgradnju triju novih čvorišta, više vijadukata, most i nadvožnjake, uz rekonstrukcije brojnih postojećih dijelova prometne infrastrukture.

Dogradnja i rekonstrukcija

Podaci o rekonstrukciji i detaljni planovi promjena na autocesti A1 objavljeni su u zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš tog projekta, koji je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije. Nositelj projekta su Hrvatske autoceste. Dogradnjom trećeg voznog traka za svaki smjer vožnje što će omogućit efikasniju protočnost i sigurnost prometa kao i preusmjeravanje prometa zbog održavanja ili u incidentnim situacijama, što će u budućnosti predstavljati još učinkovitiju, sigurniju i s aspekta zaštite okoliša i prirode kvalitetniju cestovnu povezanost kontinentalne i jadranske Hrvatske, stoji u uvodnom opisu projekta, kojim je planirano proširenje kapaciteta postojeće dionice Zagreb – Karlovac autoceste A1, koja je puštena u promet krajem 1972. godine.

Iz projektne dokumentacije

Glavni zahvat čini dogradnja kolnika trećim voznim trakom u oba smjera. U poprečnom presjeku planira se svakom kolniku dodati po jedan prometni trak širine 3,75 m. Os postojeće trase se zadržava cijelom duljinom osim na lokacijama većih mostova i vijadukta (most Kupčina, most Kupa – Kupa, vijadukt Orlovac), gdje je planirano izmještanje kolnika zbog izgradnje novog mosta uz postojeći objekt na tim lokacijama. Duljine ovih devijacija su oko 1300 m.

Širenje na ulascima

Budući da će naplatne postaje biti uklonjene prije realizacije zahvata, u oba smjera se planiraju još tri prometna traka za prolazak bez registracije. Od čvora Lučko planira se proširenje postojećeg kolnika na četiri vozna traka u smjeru Zagreb – Karlovac, a na udaljenosti oko 340 m od točke registracije kolnik se proširuje za još jedan trak. U smjeru Karlovac – Zagreb kolnik se s tri traka proširuje i uklapa na postojećih pet traka.

Uz proširenje autoceste izgradit će se još tri nova čvorišta – Stupnik, Ašpergeri i Selce. Rekonstuirat će se čvorište Jastrebarsko i izgraditi novi interni nadvožnjak Lučko. Zeleni razdjelni pojas dužinom cijele dionice planira se asfaltirati.

Iz projektne dokumentacije

Objekti preko autoceste (nadvožnjaci Perković, Zdenčina I, Zdenčina II, Desinec, Jastrebarsko I, Jastrebarsko II, Sljeme, Lazina i Draganić) će se rušiti, a paralelno, na približno istoj lokaciji gradit će se novi objekti uz minimalnu devijaciju priključnih postojećih cesta. Na lokacijama most Kupčina, most Kupa-Kupa i vijadukt Orlovac je potrebno izgraditi nove objekte veće širine od postojećih, zbog dogradnje trećeg prometnog traka.

Elaborat zaštite okoliša pokazao je da je projekt prihvatljiv za okoliš, pa se sada može pristupiti pribavljanju ponuda i nakon toga gradnji. Rok za dostavu ponuda dobavljača istječe početkom veljače, a početak gradnje prve faze proširenja autoceste najavljuje se za 2026. godinu. Procijenjena cijena je oko 173 milijuna eura, objavio je Jutarnji list.

Projekt je dio Transeuropske prometne mreže (TEN-T) i definiran je Strateškim nacionalnim dokumentima Republike Hrvatske.