Poskupljuju austrijske vinjete za 2025. godinu

Digitalne vinjete za austrijske autoceste dostupne su u prodaji već sada, a važit će najranije od 1. prosinca ove godine, ako je riječ o godišnjim vinjetama. One kraćeg trajanja, od jednog ili deset dana, važit će odmah po kupnji, kao i inače, kažu iz austrijskog ASFINAG-a. No, to nije jedina obavijest koju su početkom sezone kupovine godišnjih vinjeta objavili.

Usklađenje s inflacijom

U skladu sa zakonskim zahtjevima, kažu, cijene vinjeta bit će i ove godine usklađene s indeksom potrošačkih cijena, tj. inflacijom. Nakon što prošle godine nije bilo takvog usklađenja, za 2025. godinu poskupljenje će iznositi 7,7%. Tako će godišnja vinjeta za sljedeću godinu koštati 103,80 eura (ranije je to bilo 96,40 eura) za automobile te 41,50 eura za motocikle.

Poskupljuju i one kraćeg trajanja, pa će tako jednodnevna vinjeta za Austriju od sljedeće godine koštati 9,30 eura za automobile (sada još uvijek košta 8,60 eura). Ona u trajanju od 10 dana koštat će 12,40 eura (sada je 11,50 eura), a dvomjesečna vinjeta za automobile stajat će 31,10 eura, umjesto dosadašnjih 28,90 eura.

Za motocikle će jednodnevna koštati 3,70 (ranije 3,40) eura, 10-dnevna 4,90 (umjesto 4,60), a dvomjesečna 12,40 (umjesto 11,50 eura).

Uvedena je i jedna novost kad je riječ o važenju vinjeta. Dvomjesečna i godišnja vinjeta, kupljene putem Interneta, vrijede tek od 18. dana od datuma kupnje. Nakon online kupnje dozvoljeno je predomisliti se u roku od 14 dana i zatražiti povrat novca. One, pak, kupljene na fizičkim prodajnim mjestima, važit će odmah. Jednodnevne i desetodnevne vinjete također važe odmah po kupnji, bez obzira na koji način kupljene.