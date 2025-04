Turbo rotor u Zapruđu i niz drugih rješenja za smanjenje prometnih gužvi u Zagrebu

Puno je kritika na račun zagušenosti prometa u Zagrebu, pa su odgovorni ljudi iz gradske uprave odlučili javno predstaviti niz projekata za povećanja protočnosti prometa, a svima je zajedničko - relativno brza izvedivost (ne radi se o velikim građevinskim zahvatima) i mala financijska ulaganja, uz značajne efekte.

Pročelnik Pavuna dosta je plastično i razumljivo prezentirao rješenja koja su već u potpunosti razrađena, a na nekim su radovi u tijeku. Cijela prezentacija je snimljena, pa je možete i sami pogledati:

Ukratko o čemu je sve bilo riječi - krenulo se prvo sa Slavonskom avenijom u kojoj su planirani zahvati na tri ključna raskrižja kako bi se smanjile prometne gužve i poboljšao protok vozila. Proširenje raskrižja kod Ulice Svetog Ivana u suradnji s HAC-om omogućit će bolje upravljanje ulaskom i izlaskom s autoceste. Raskrižje Slavonske avenije i Čulinečke ceste dobit će ​prometne trake kako bi se smanjile prometne gužve i poboljšala protočnost, dok će se na raskrižju s Ulicom Siniše Glavaševića omogućiti lijevo skretanje u dvije prometne trake, što će značajno smanjiti zastoje.



Na Zagrebačkoj aveniji planira se otvaranje raskrižja s Ulicom Frangeša Mihanovića za lijevo skretanje iz smjera sjevera prema istoku, čime će se omogućiti prolazak dodatnih 99 vozila po satu bez negativnog utjecaja na Zagrebačku aveniju. Ova prometna intervencija posebno je važna jer tim dijelom prolazi šest gradskih autobusnih linija.



Rotor Zapruđe dobit će novu regulaciju prometa u pripremi za buduću Sarajevsku ulicu i postat će „turbo rotor“. Uvođenjem "turbo rotora" smanjit će se potreba za prestrojavanjem, čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Također, postavit će se promjenjivi prometni znakovi koji će vozače upozoravati na nailazak tramvaja i druge prometne informacije. Prethodnim promjenama povećat će se protočnost u dominantnom pravcu zapad – sjever.



Na Jadranskom mostu povećat će se protočnost iz smjera Selske, potom Savske, a onda i pražnjenje mosta. Planira se iskoristiti postojeće površine za razdvajanje prometnih tokova i dodavanje traka. Time će se smanjiti zastoji na izlazu prema sjeveru te povećati kapacitet lijevog skretanja iz Savske ceste na most, kao i značajno produžiti zeleno vrijeme za desno skretanje iz smjera Selske prema Jadranskom mostu.



U Žajinoj ulici uvode se promjene u regulaciji prometa, uključujući ukidanje trake koja se često koristila za nepropisno parkiranje. Umjesto nje, osigurat će se 30 novih parkirnih mjesta, a dodatnim mjerama smirit će se promet i povećati sigurnost pješaka.



Centar za upravljanje prometom nastavlja s optimizacijom prometa u gradu. Nakon puštanja u promet podvožnjaka Dubravica, dodatno su podešeni semafori radi poboljšanja protočnosti. Osim toga, broj semaforskih uređaja povezanih na sustav povećao se sa 100 na 125, a plan je do kraja godine povezati 200 raskrižja, s dugoročnim ciljem povezivanja svih 500 semaforiziranih raskrižja na centar do 2028. godine.