AI sustav u New Yorku pogrešno ispisao 3.800 prometnih kazni

Sustav ugrađen u autobuse na gradskim linijama trebao bi nadzirati i kažnjavati vozače koji parkiraju u prometnim trakama rezerviranima za javni prijevoz, no kazne su dobili i sasvim nevini vozači

Poduzeće koje obavlja javni prijevoz u New Yorku, Metropolitan Transportation Authority (MTA) proteklih je godina postupno započelo s projektom automatizacije ispisivanja prometnih prekršaja, uz pomoć kamera i umjetne inteligencije. Projekt je usmjeren ka prekršiteljima koji svojim vozilima blokiraju prometne trake rezervirane za autobuse. Stvar funkcionira uz pomoć kamera ugrađenih u same autobuse javnog prijevoza. One snimaju okolinu i prepoznaju kad je automobil parkiran na nedozvoljenom mjestu, rezerviranome za javni prijevoz, pa vlasniku automatski šalju opomenu ili kaznu. Bolje rečeno, tako bi stvar u teoriji trebala funkcionirati.

Nepostojeći prekršaji

Ipak, da nije sve savršeno testirano prije puštanja u rad, pokazalo se već u prvim mjesecima rada. Sustav je do sada, javljaju lokalni mediji, pogrešno ispisao više od 3.800 kazni za pogrešno parkiranje. Na određenim rutama kamere u autobusima netočno su prepoznavale početak i kraj traka za javni prijevoz, pa je njihov AI sustav sasvim legalno parkirane automobile klasificirao kao parkirane na nedozvoljenom mjestu. Kad su vozači počeli dobivati kazne, uz njih su bile priložene i fotografije "prekršaja", na kojima je vidljivo da su im automobili bili parkirani potpuno legalno.

Autobusi na određenim linijama u New Yorku tako su, umjesto običnih upozorenja vozačima, automatski izdali više od tri tisuće kazni, te oko 800 kazni poslali na adrese sasvim nevinim vozačima. Iz poduzeća su poručili da je pogreška bila u programiranju sustava i mapiranju autobusnih traka te područja i vremena u kojima je parkiranje na određenim površinama dozvoljeno. Sve pogrešno izdane kazne će, kažu, poništiti. Nisu komentirali činjenicu da bi sve kazne prije slanja trebali pregledati i ljudi, koji su – očito je – u ovom slučaju također načinili brojne propise.

MTA poručuje da će do kraja godine kamere za automatski nadzor prometnih prekršaja imati na više od tisuću autobusa, a nakon toga planiraju ih instalirati na još oko tisuću. Kad je riječ o prednostima, poručuju da im je sustav omogućio oslobađanje voznih traka i do 5%-tno prosječno ubrzanje prometovanja autobusa na linijama gdje se kamere koriste. Iza sustava stoji kompanija Hayden AI, koja je za njihovo instaliranje i izradu AI sustava za prepoznavanje prekršaja dobila ugovor vrijedan 83 milijuna dolara.