Kako odabrati idealan nosač za bicikle?

Od krovnih nosača do onih na kuku, saznajte koji nosač najbolje odgovara vašem automobilu i biciklima

Autonet.hr utorak, 19. kolovoza 2025. u 21:15
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Odabir idealnog nosača za bicikle ključan je korak u planiranju svake biciklističke avanture, pogotovo u ljetnim mjesecima. Tržište nudi tri temeljne vrste nosača,  krovne, stražnje za prtljažnik i one na vučnu kuku, a svaka dolazi s vlastitim setom prednosti, nedostataka i tehnoloških rješenja.

Pravi izbor ne ovisi samo o vašem automobilu, već i o vrsti bicikala koje prevozite, učestalosti korištenja i, naravno, budžetu. U eri električnih bicikala i skupocjenih karbonskih okvira, ulaganje u kvalitetan nosač postalo je važnije nego ikad, jer se tako sprječavaju i moguća oštećenja bicikla.

Krovni nosači

Krovni nosači su desetljećima bili najpopularnije rješenje, ponajviše zbog svoje univerzalnosti. Jednom kada na automobil montirate osnovne krovne šipke, otvarate vrata ne samo za prijevoz bicikala, već i za krovne kutije ili nosače za skije. Njihova glavna prednost je što ne ometaju pristup prtljažniku i ne zaklanjaju registarsku oznaku ni svjetlosnu signalizaciju.

Međutim, dolaze s nekoliko značajnih kompromisa. Podizanje bicikla na krov, pogotovo kod viših SUV vozila ili teških e-bicikala, zahtijeva znatan fizički napor. Aerodinamika vozila je narušena, što rezultira povećanom bukom vjetra i osjetno većom potrošnjom goriva. Najveći rizik ipak leži u povećanoj visini vozila, zbog čega ulazak u garaže ili podzemna parkirališta može završiti katastrofalno za bicikl i automobil.

📷 Foto: Thule
Foto: Thule

Nosači za stražnja vrata vozila

Nosači koji se pomoću traka i kuka montiraju na stražnja vrata vozila najpristupačnija su opcija, idealna za bicikliste koji svoje bicikle prevoze tek povremeno. Lagani su, kompaktni i jednostavni za pohranu, a za njihovu montažu nisu potrebni ni krovni nosači ni kuka. Ipak, njihova niska cijena odražava se na sigurnost i praktičnost. Smatraju se najmanje sigurnim rješenjem jer se oslanjaju na zategnutost traka, a nepravilnom montažom riskirate oštećenje laka na automobilu.

Uz to, gotovo uvijek zaklanjaju registarsku oznaku i svjetla, što je zakonski prekršaj ako ne koristite dodatnu signalizacijsku ploču. Njihova nosivost je ograničena, uglavnom do 15 kg po biciklu, što ih čini potpuno neprikladnima za teže brdske ili električne bicikle. Pristup prtljažniku je u pravilu onemogućen dok je nosač montiran.

📷 Foto: Thule
Foto: Thule

Nosači na kuku

Za redoviti prijevoz, teže bicikle ili maksimalnu praktičnost, nosači za kuku suvereno vladaju kao najbolje rješenje. Pričvršćeni izravno na šasiju vozila preko kuke, nude neusporedivu stabilnost i sigurnost. Utovar bicikala je najjednostavniji jer ne zahtijeva visoko podizanje, a budući da su bicikli smješteni u zavjetrini automobila, utjecaj na potrošnju goriva je minimalan u usporedbi s krovnim modelima.

Upravo u ovoj kategoriji tehnološke inovacije dolaze najviše do izražaja. Moderni platformski nosači, drže bicikle za kotače, čime se eliminira svaki kontakt s okvirom, što je presudno za vlasnike bicikala od karbona. Većina modela nudi visoku nosivost, često i preko 30 kg po biciklu, što ih čini jedinim pravim izborom za e-bicikle.

Napredne funkcije poput mehanizma za naginjanje omogućuju jednostavan pristup prtljažniku čak i s natovarenim biciklima. Glavni nedostaci su potreba za ugradnjom kuke, ako je već nemate, te osjetno viša cijena, koja se za premium modele penje i do 1.000 €.

📷 Foto: Thule
Foto: Thule

Prije konačne odluke, ključno je provjeriti kompatibilnost nosača s vašim vozilom i biciklima. Uvijek poštujte maksimalnu nosivost i ne zaboravite skinuti bateriju s električnog bicikla kako biste smanjili ukupnu težinu. Renomirani proizvođači poput Thulea, Sarisa i Yakime ulažu golema sredstva u testiranje sigurnosti, stoga je investicija u provjereni brand ujedno i investicija u vašu sigurnost i bezbrižnost na putu.



