Kako pravilno održavati automobil ako ga rijetko vozite

Bilo da imate kabriolet koji je samo za sunčane dane, oldtimer ili jednostavno ne vozite svakodnevno, dugotrajno stajanje može naštetiti vozilu. Donosimo ključne savjete za očuvanje akumulatora, kočnica, guma i karoserije

Moderni životni stil, rad od kuće ili posjedovanje drugog, "vikend" automobila znači da mnoga vozila provode više vremena parkirana nego u pokretu. Iako se čini bezazlenim, dugotrajno mirovanje može uzrokovati niz problema koji mogu dovesti do skupih popravaka i smanjene sigurnosti.

Automobil je složen stroj dizajniran za kretanje, a kada miruje, određene komponente počinju propadati. Srećom, uz nekoliko proaktivnih koraka, možete osigurati da vaš limeni ljubimac ostane u vrhunskom stanju, spreman za vožnju kad god ga zatrebate.

Akumulator je najgori za auto koji stoji

Glavni neprijatelj automobila koji dugo stoji je akumulator. Suvremena vozila opremljena su brojnim elektroničkim sustavima, od alarma i računala do memorije sjedala, koji neprestano troše malu količinu energije čak i kada je automobil ugašen. Zbog toga se akumulator polako, ali sigurno prazni. Ako vozilo stoji tjednima, pogotovo tijekom hladnijih mjeseci, velika je vjerojatnost da ga nećete moći upaliti.

Najbolje rješenje je povremena vožnja od barem desetak kilometara jednom u tjedan ili dva. Za razliku od pukog rada motora u leru, vožnja aktivira alternator koji efikasno puni akumulator, ali i "razbuđuje" ostale komponente poput kočnica, ovjesa i mjenjača. Ako to nije moguće, razmislite o kupnji pametnog punjača (tzv. "trickle charger") koji održava optimalnu napunjenost akumulatora. No, za periode mirovanja duže od mjesec dana, najsigurnija opcija je odspajanje klema ili čak vađenje akumulatora i skladištenje na suhom i umjereno toplom mjestu.

Foto: Pexels

A što je s gumama?

Problemi se ne zaustavljaju na elektronici. Gume su pod stalnim pritiskom težine vozila, a dugotrajno stajanje na istom mjestu može uzrokovati njihovu deformaciju, stvarajući takozvane "ravne plohe". To može dovesti do neugodnih vibracija u vožnji i ugroziti sigurnost. Kako biste to spriječili, preporučuje se napumpati gume na tlak malo viši od propisanog, otprilike za pola bara.

Također, povremeno pomaknite automobil, makar samo za metar naprijed-natrag, kako bi se promijenio dio gume koji nosi teret.Za izrazito duga razdoblja nekorištenja, idealno rješenje je podići vozilo na dizalice kako gume uopće ne bi dodirivale tlo.

Pate i kočnice

Slično gumama, pate i kočnice. Nakon samo nekoliko dana stajanja na otvorenom, na kočionim diskovima pojavit će se površinska hrđa. Iako će ona uglavnom nestati nakon nekoliko kočenja, početna snaga kočenja bit će osjetno slabija. Zato je ključno nikada ne povlačiti ručnu kočnicu ako planirate ostaviti automobil da stoji duže vrijeme. Vlaga može uzrokovati da se kočione pločice doslovno zalijepe za diskove, što može rezultirati skupim popravkom. Umjesto toga, ostavite mjenjač u prvoj brzini (ili "P" kod automatika) i po potrebi podmetnite klinove pod kotače.

Foto: Unsplash

Treba pripaziti i na tekućinu

Tekućine u automobilu s vremenom gube svoja svojstva. Gorivo u spremniku može se pokvariti, benzin gubi oktansku vrijednost nakon nekoliko mjeseci, dok dizel postaje podložan razvoju mikroorganizama. Kako biste to spriječili, prije dužeg parkiranja napunite spremnik goriva do vrha. Time se smanjuje količina zraka u spremniku, a time i kondenzacija vlage koja može uzrokovati hrđu. Također, preporučljivo je promijeniti motorno ulje i filter prije "skladištenja" auta. Staro, korišteno ulje sadrži nečistoće i kiseline koje mogu nagrizati unutrašnjost motora. Nakon izmjene, provozajte automobil nekoliko kilometara kako bi svježe ulje procirkuliralo kroz cijeli sustav.

Zaštita od vanjskih uvjeta

Naposljetku, ne zaboravite na zaštitu vanjštine i unutrašnjosti. Prije dužeg parkiranja, temeljito operite i idealno navoskajte automobil. Ptičji izmet, smola s drveća i ostale nečistoće mogu trajno oštetiti lak ako se ne uklone na vrijeme. Čista unutrašnjost bez ostataka hrane spriječit će pojavu plijesni, neugodnih mirisa, ali i privlačenje glodavaca i insekata. Poznato je da miševi i štakori vole pronaći zaklon u motornom prostoru, gdje mogu prouzročiti golemu štetu grickanjem žica i izolacije. Ako automobil parkirate u garaži, ostavite prozore blago otvorenima radi cirkulacije zraka. Ako je vani, koristite kvalitetnu, prozračnu ceradu koja štiti od vremenskih neprilika, ali dopušta isparavanje vlage.

Foto: Pexels

Održavanje automobila koji se rijetko vozi zahtijeva disciplinu, ali je neusporedivo jeftinije od saniranja štete nastale zanemarivanjem. Kratka, redovita vožnja ostaje najbolji lijek za gotovo sve boljke uzrokovane stajanjem. Ako to nije izvedivo, primjena navedenih savjeta osigurat će da vas vaš automobil vjerno služi godinama, bez obzira na to koliko često ga koristite.