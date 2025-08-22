Flipper Zero mogao bi postati vrlo popularni gadget za krađu automobila

Na crnom tržištu pojavio se softver koji Flipper Zero pretvara u moćan alat za krađu automobila. Hakeri ga koriste za kloniranje signala ključeva, a stručnjaci strahuju od novog vala krađa

Autonet.hr petak, 22. kolovoza 2025. u 18:35

Već neko vrijeme poznat u krugovima tehnoloških entuzijasta i stručnjaka za sigurnost, Flipper Zero ponovno je u centru pažnje, ali ovoga puta iz zabrinjavajućih razloga. Prema izvještaju portala 404 Media, na ilegalnom tržištu softvera pojavili su se alati koji ovaj džepni uređaj pretvaraju u sredstvo za otključavanje brojnih modela automobila.

Naime, uz pomoć prilagođenog firmvera, uređaj je u stanju presresti i klonirati radio signal automobilskog ključa. Na popisu ugroženih marki nalaze se Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia i mnogi drugi.

Ovi softverski paketi prodaju se na crnom tržištu, no portal 404 Media napominje kako postoji rizik da će softver biti "krekiran" i postati besplatno dostupan širem krugu ljudi. Cijela situacija podsjeća na fenomen "Kia Boys", skupine tinejdžera u SAD-u koji su koristili obične USB kabele za krađu desetaka tisuća modela Hyundaija i Kija bez elektroničkih imobilizatora.

Inače, ovo nije prvi put da se radio napadi koriste za krađu automobila. U Velikoj Britaniji, vozila marki Hyundai, Kia i Genesis našla su se na meti lopova koji su koristili uređaj nalik na GameBoy za otključavanje i pokretanje vozila bez ključa. Proizvođač je kao odgovor ponudio sigurnosnu nadogradnju po cijeni od oko 60 eura.

Ipak, valja naglasiti da je uspjeh "Kia Boysa" ležao u jednostavnosti metode. Hakiranje pomoću Flipper Zeroa zahtijeva posjedovanje samog uređaja, kao i nabavu, bilo kupnjom ili ilegalnim preuzimanjem, specifičnog firmvera. Čak i tada, nije posve jasno može li se uređaj koristiti za išta više od samog otključavanja vozila, bez mogućnosti pokretanja motora.

Unatoč tome, ako kod postane široko dostupan, što se, prema tvrdnjama, već događa,  postoji realna opasnost da bi ovaj problem mogao postati znatno veći.

 



