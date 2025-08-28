ChatGPT mu pronašao ukradeni Lamborghini nakon dvije godine

Vlasniku iz Kalifornije ukraden je Lamborghini Huracan EVO prije dvije godine. Kada je mislio da je sve izgubljeno, iskoristio je ChatGPT i Google alate kako bi ga locirao stotinama kilometara dalje

Policijske agencije diljem svijeta vode neprestanu bitku s kradljivcima automobila, no jedan je vlasnik uzeo stvar u svoje ruke na posve moderan način. Kako prenosi Carscoops, Andrew Garcia iskoristio je umjetnu inteligenciju kako bi locirao svoj Lamborghini Huracan EVO, ukraden prije pune dvije godine.

Naime, Garcia iz okruga Orange u Kaliforniji već je bio izgubio svaku nadu. Njegov skupocjeni Lamborghini nestao je zajedno s nekoliko drugih superautomobila u sklopu, kako su vlasti kasnije utvrdile, višemilijunskog lanca krađe luksuznih vozila. Shema je funkcionirala tako što su članovi lanca iznajmljivali automobile koje nikada nisu vraćali. Umjesto toga, manipulirali su papirologijom kako bi uklonili prave vlasnike iz dokumenata i zatim preprodali vozila.

Dok su neke druge žrtve uspjele vratiti svoja vozila, Garcijin Lambo ostao je u magli, sve do jedne neočekivane poruke na Instagramu – „jeste li prodali auto?“. U poruci su bile priložene i recentne fotografije ukradenog automobila, a osoba koja se javila očito je pronašla Garcijinu posjetnicu u Huracanu i kontaktirala ga misleći da bi preko njega mogla nabaviti još superautomobila.

Tada je Garcia odlučio postati kreativan. Učitao je dobivene fotografije u ChatGPT i, koristeći Googleove lokacijske alate, uspio je izvući dovoljno podataka da precizno odredi lokaciju vozila. Trag ga je odveo sve do Denvera u Coloradu, gdje je odmah obavijestio lokalnu policiju. Vlasti su ubrzo pronašle automobil i potvrdile da se doista radi o Garcijinom davno izgubljenom "biku".

Zanimljivo, istraga o tome tko je posjedovao automobil u Coloradu još je u tijeku, a policija nije otkrila sumnjaju li da je osoba koja se javila na Instagramu bila uključena i u samu krađu.