Kia i Hyundai u SAD-u se najviše kradu – zbog TikTok izazova

Kako se viralni trend s društvenih mreža može vrlo brzo proširiti među ljudima, to nam je već odavno poznato. Od zabavnih plesova, preko po zdravlje ili život opasnih izazova na TikToku, svašta smo posljednjih godina vidjeli kako postaje trend. No, rijetko se dogodi da viralni hit postane – kazneno djelo krađe. Upravo to se dogodilo tijekom posljednjih godinu do dvije na TikToku, gdje su objavljene "upute" za to kako ukrasti određene modele automobila.

Lake mete

Na meti su primarno bile marke Kia i Hyundai, za čije je neke automobile otkriveno da nemaju ugrađenu blokadu motora. Točnije, sustav nije provjeravao autentičnost ključa u bravici prilikom pokretanja motora, pa je u praksi vrlo jednostavno takav sustav "prevariti" i ukrasti ga ponekad samo uz pomoć odvijača ili sličnog alata. To je pokrenulo "epidemiju" krađa Kijinih i Hyundaijevih automobila u SAD-u, čemu se moglo svjedočiti na društvenim mrežama, a sada je vidljivo i u službenim podacima.

Prema statistici američkog Ureda za prevare s osiguranjima (NICB), upravo Kia i Hyundai bile su najčešće ukradene marke vozila u SAD-u prošle godine. Na ljestvici zauzimaju prva tri mjesta i imaju šest modela u top 10, a i NICB ističe da je to posljedica trendova s društvenih mreža. Ističu da je riječ o stalnoj prijetnji, pa iako policija uspije pronaći oko 85% ukradenih vozila, savjetuju vlasnicima da poduzmu dodatne mjere fizičkog osiguranja svojih automobila.

Top 10 najčešće ukradenih automobila u SAD-u 2023. godine: