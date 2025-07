Waymo stiže u New York i Philadelphiju, kreće mapiranje za robotske taksije

Tvrtka Waymo, u vlasništvu Alphabeta, pokrenula je svoje prepoznatljive "road tripove" u Philadelphiji i New Yorku, čime jasno signalizira ambicije za širenje na gusto naseljeni sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. Kako navodi TechCrunch, ovaj potez predstavlja početnu fazu prikupljanja podataka ključnih za buduće operacije.

Ovi "road tripovi", kako ih Waymo naziva, ne znače nužno skori početak komercijalne usluge. Riječ je o provjerenoj strategiji koju je tvrtka već primijenila u gradovima poput Houstona, Orlanda i Las Vegasa. Proces obično započinje slanjem manje flote vozila kojima upravljaju ljudi, ali koja su opremljena Waymovim sustavom za autonomnu vožnju. Cilj je detaljno mapirati grad. Nakon toga slijedi faza autonomne vožnje, ali i dalje uz prisutnost sigurnosnog vozača za upravljačem. Svi prikupljeni podaci i iskustva šalju se inženjerima na analizu kako bi se dodatno poboljšale performanse AI vozača.

U nekim slučajevima, ovakav pristup je vodio izravno do komercijalnog lansiranja. Primjerice, nakon "road tripa" u Santa Monici 2023. godine, Waymo je uspješno pokrenuo komercijalnu uslugu koja danas pokriva šire područje Los Angelesa, uključujući Beverly Hills i Hollywood.

Za Philadelphiju, Waymo planira svoja vozila poslati u najkompleksnije dijelove grada, uključujući sami centar i autoceste. Glasnogovornica tvrtke istaknula je da će građani moći vidjeti Waymo vozila "u svako doba dana i noći u različitim četvrtima Philadelphije, od North Centrala do Eastwicka i University Cityja".

U New Yorku, Waymo će za početak ručno upravljati svojim vozilima na Manhattanu, od sjevernog dijela Central Parka pa sve do The Batteryja, kao i u dijelovima Brooklyna. Planirano je i mapiranje dijelova Jersey Cityja i Hobokena u susjednom New Jerseyju. Tvrtka je prošlog mjeseca zatražila dozvolu za testiranje svojih autonomnih vozila u New Yorku (uz ljudskog vozača), no odobrenje još uvijek čeka. Ovo nije prvi posjet Wayma "Velikoj Jabuci"; manja flota je već mapirala dijelove Manhattana i New Jerseyja krajem 2021., a prošle zime su testirali performanse sustava u zimskim uvjetima u Buffalu.

Čak i ako Waymo dobije dozvolu za testiranje u New Yorku, put do komercijalne usluge bit će dug. Trenutni propisi u gradu ne dopuštaju rad autonomnih vozila bez čovjeka na vozačkom sjedalu, što je zakon koji Waymo aktivno pokušava promijeniti.

Kontinuirano testiranje diljem zemlje oslanja se na već postojeće komercijalne robotaksi usluge koje Waymo nudi u Atlanti, Austinu, Zaljevskom području San Francisca, Los Angelesu i Phoenixu. Tvrtka također planira pokretanje usluge u Miamiju ove godine te u Washingtonu D.C. tijekom 2026. godine.