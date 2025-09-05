Hakerski napad na Jaguar Land Rover zaustavio proizvodnju

Uslijed ciljanog kibernetičkog napada, britanski proizvođač automobila bio je prisiljen zaustaviti proizvodnju u ključnim pogonima i ugasiti IT sustave, što je uzrokovalo i probleme u prodajnoj mreži

početkom tjedna, a ono što se činilo kao manji problem ipak je nešto ozbiljnijeg karaktera. Prema dostupnim informacijama, obustava proizvodnje potrajat će najmanje do utorka, 9. rujna. Radnicima je rečeno da se do tada ne vraćaju na posao, a proizvodnja u postrojenju zaustavljena je još od 1. rujna. Prema dostupnim informacijama, napad je pogodio i tvornicu u Solihullu, gdje se proizvode modeli Range Rover i Range Rover Sport, iako iz JLR-a nisu htjeli komentirati te navode.

Ugasili IT sustave

Kao odgovor na napad, iz tvrtke su priopćili da su započeli s "gašenjem sustava" kako bi se borili protiv hakera te su sada u procesu njihove obnove. "JLR je pogođen kibernetičkim incidentom. Poduzeli smo trenutne mjere za ublažavanje njegovog utjecaja proaktivnim gašenjem naših sustava. Sada ubrzano radimo na ponovnom pokretanju naših globalnih aplikacija na kontroliran način", stoji u službenoj izjavi.

Iz kompanije nisu mogli potvrditi vremenski okvir za rješavanje problema, no naveli su kako u ovoj fazi nema dokaza da su podaci kupaca ukradeni, ali su "maloprodajne i proizvodne aktivnosti ozbiljno poremećene".

Hakeri preuzeli odgovornost

Problemi su se prelili i na ovlaštene trgovce, koji ne mogu naručivati dijelove, kodirati postojeće dijelove za automobile, a u nekim slučajevima ni dovršiti primopredaju vozila kupcima. Uz to, primorani su na ručnu registraciju vozila, što uključuje pojedinačne telefonske pozive nadležnim institucijama za svako vozilo. Unatoč potpunom prekidu rada sustava, marka je ovog tjedna uspjela u Velikoj Britaniji registrirati gotovo 6.000 novih automobila.

Odgovornost za napad 3. rujna preuzela je hakerska skupina Scattered Spider, koja je u svibnju izvela i napad na tvrtku Marks & Spencer, uzrokujući sedmotjedne prekide i gubitak operativne dobiti od 300 milijuna funti. Zajedno s drugom hakerskom grupom, Shiny Hunters, tvrde da su došli do podataka o klijentima iskorištavanjem sigurnosnog propusta u IT sustavu JLR-a. Dok se JLR bori s ponovnom uspostavom sustava, proizvodnja ostaje na čekanju, a puni opseg štete i trajanje prekida i dalje su neizvjesni.