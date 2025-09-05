Hakerski napad na Jaguar Land Rover zaustavio proizvodnju

Uslijed ciljanog kibernetičkog napada, britanski proizvođač automobila bio je prisiljen zaustaviti proizvodnju u ključnim pogonima i ugasiti IT sustave, što je uzrokovalo i probleme u prodajnoj mreži

Autonet.hr petak, 5. rujna 2025. u 19:46

početkom tjedna, a ono što se činilo kao manji problem ipak je nešto ozbiljnijeg karaktera. Prema dostupnim informacijama, obustava proizvodnje potrajat će najmanje do utorka, 9. rujna. Radnicima je rečeno da se do tada ne vraćaju na posao, a proizvodnja u postrojenju zaustavljena je još od 1. rujna. Prema dostupnim informacijama, napad je pogodio i tvornicu u Solihullu, gdje se proizvode modeli Range Rover i Range Rover Sport, iako iz JLR-a nisu htjeli komentirati te navode.

Ugasili IT sustave

Kao odgovor na napad, iz tvrtke su priopćili da su započeli s "gašenjem sustava" kako bi se borili protiv hakera te su sada u procesu njihove obnove. "JLR je pogođen kibernetičkim incidentom. Poduzeli smo trenutne mjere za ublažavanje njegovog utjecaja proaktivnim gašenjem naših sustava. Sada ubrzano radimo na ponovnom pokretanju naših globalnih aplikacija na kontroliran način", stoji u službenoj izjavi.

Iz kompanije nisu mogli potvrditi vremenski okvir za rješavanje problema, no naveli su kako u ovoj fazi nema dokaza da su podaci kupaca ukradeni, ali su "maloprodajne i proizvodne aktivnosti ozbiljno poremećene".

Hakeri preuzeli odgovornost

Problemi su se prelili i na ovlaštene trgovce, koji ne mogu naručivati dijelove, kodirati postojeće dijelove za automobile, a u nekim slučajevima ni dovršiti primopredaju vozila kupcima. Uz to, primorani su na ručnu registraciju vozila, što uključuje pojedinačne telefonske pozive nadležnim institucijama za svako vozilo. Unatoč potpunom prekidu rada sustava, marka je ovog tjedna uspjela u Velikoj Britaniji registrirati gotovo 6.000 novih automobila.

Odgovornost za napad 3. rujna preuzela je hakerska skupina Scattered Spider, koja je u svibnju izvela i napad na tvrtku Marks & Spencer, uzrokujući sedmotjedne prekide i gubitak operativne dobiti od 300 milijuna funti. Zajedno s drugom hakerskom grupom, Shiny Hunters, tvrde da su došli do podataka o klijentima iskorištavanjem sigurnosnog propusta u IT sustavu JLR-a. Dok se JLR bori s ponovnom uspostavom sustava, proizvodnja ostaje na čekanju, a puni opseg štete i trajanje prekida i dalje su neizvjesni.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi