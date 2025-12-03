Šok i nevjerica: Jaguar najurio dizajnera zaslužnog za Type 00

Dugogodišnji šef dizajna Gerry McGovern, zaslužan za ikone Range Rover i Defender, ali i kontroverzan dizajnerski zaokret marke, navodno je otpušten samo koji tjedan nakon dolaska nove uprave

Autonet.hr srijeda, 3. prosinca 2025. u 15:08
Gerry McGovern i Type 00 📷 Jaguar
Gerry McGovern i Type 00 Jaguar

Nastavljaju se potresi u britanskom Jaguar Land Roveru, kompaniji koja je nedavno bila metom velikog i skupog hakerskog napada, ali i koja se suočava s velikim zaokretom u strategiji te promjenama u upravljačkoj strukturi. Izvori bliski kompaniji (inače u vlasništvu Tata Motorsa) za portal Autocar sada navode da je nova uprava prekinula suradnju s dugogodišnjim glavnim kreativnim direktorom, profesorom Gerryjem McGovernom.

Prema navodima koji su se pojavili u industrijskim krugovima ovih dana, McGovern je naglo otpušten s trenutačnim učinkom, a pojedini izvori tvrde da je nakon uručenja otkaza čak bio ispraćen iz ureda uz mjere osiguranja. Službenim kanalima iz JLR-a zasad nisu potvrdili detalje niti razloge ovog naglog odlaska, odgovarajući na medijske upite tek frazom "bez komentara".

Naglo ispraćen iz ureda

McGovern je u tvrtki proveo više od dva desetljeća i smatra ga se arhitektom modernog uspjeha grupacije. Njegov dizajnerski potpis stoji iza komercijalno iznimno uspješnih modela poput Range Rover Evoquea, Velara te nove generacije Defendera, koji su redefinirali luksuzni SUV segment. Kao član upravnog odbora od 2020. godine, imao je ključnu ulogu u strategiji "Reimagine", kojom se tvrtka nastojala transformirati prema električnoj budućnosti i održivosti.

Iako je godinama uživao status vizionara, njegov posljednji veliki projekt – potpuni vizualni i ideološki preobražaj marke Jaguar – izazvao je polarizirajuće reakcije javnosti i struke. Predstavljanje koncepta "Type 00", električnog GT modela bez stražnjeg stakla i radikalno drugačijeg izgleda, popraćeno je marketinškom kampanjom koju su kritičari, uključujući i istaknute političke figure, prozvali pretjerano "woke" i odmaknutom od tradicije brenda. Kampanja je generirala ogroman doseg, ali i značajan negativni publicitet.

Odlazak McGoverna vremenski se poklapa s nedavnim dolaskom novog izvršnog direktora P.B. Balajija, bivšeg financijskog direktora Tata Motorsa, koji je preuzeo kormilo tvrtke sredinom studenog 2025., naslijedivši na tom mjestu Adriana Mardella. Analitičari sugeriraju da je McGovernova pozicija oslabjela nakon smrti Ratana Tate, bivšeg čelnika vlasničke grupacije Tata, koji je bio njegov dugogodišnji zaštitnik. Hoće li odlazak čelnog čovjeka dizajna značiti i novi zaokret, odnosno odustajanje od radikalnog novog imidža i povratak klasici, ili će pak netko drugi preuzeti McGovernov posao i dovršiti ga – za sada nije poznato.



