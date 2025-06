Tesla Model Y Long Range AWD: Nakon redizajna je mnogo bolja, ali ne bez mane

I prije nego što sam sjeo za volan redizajniranog Teslinog Modela Y, znao sam da će ovaj test biti više od rutinskog susreta s električnim automobilom jer Tesla je - ipak posebna. Govorim o globalnom bestseleru, automobilu koji je još do nedavno bio najprodavaniji model na svijetu, ne samo među električnima, već općenito. Model Y je pomogao Tesli da od beskrajnog niza velikih obećanja, napokon dođe u jednom trenutku do svjetske dominacije i ima najprodavaniji model u svojoj ponudi.

Ivan Cvetković

No, početkom 2025. situacija se naglo mijenja. Prodaja Tesle pada, posebno u Europi. Kombinacija zasićenosti tržišta, sve jače konkurencije, ali i reputacijskih problema uzrokovanih 'nepredvidivim ponašanjem' Elona Muska, odražava se i na brojkama.

Ima li Tesla Model Y šansu za oporavak, provjerio sam testirajući najprestižniju izvedbu koja se trenutačno nudi u Hrvatskoj, moćni Long Range All-Wheel Drive s 514 KS!

Facelift koji bi mogao poboljšati prodaju

U kontekstu Teslinih problema, facelift Modela Y nije samo osvježenje nego i pokušaj resetiranja. Model koji je dosad vukao prodaju sada mora preokrenuti negativni trend. I odmah pri prvom pogledu jasno je da je Tesla ovaj put radikalno sve promijenila.

Vanjski dizajn više nije šablonski i odmah prepoznatljiv. LED trake sprijeda i straga, moderne odvojene prednje svjetlosne jedinice, oštriji rubovi i novi stil daju Modelu Y ozbiljniju i moderniju SUV-ovsku pojavu, kao da se radi o potpuno novom modelu. Testni primjerak, u elegantnoj sivoj nijansi, prolaznici su nekoliko puta zabunom mijenjali za Cybertruck (?!), što dovoljno govori o promijenjenom dojmu u odnosu na prethodnika.

Ivan Cvetković

I nove dimenzije potvrđuju promjene. Automobil je sada 6 centimetara duži i 4 centimetra širi. Nema promjene međuosovinskog razmaka ili širine kabine, već su promjene u dimenzijama posljedica radikalno promijenjene karoserije.

Kabina koja 'miriše' na premium

Unutrašnjost je prošla gotovo jednako opsežnu promjenu kao i vanjština. Minimalizam je ostao, ali kvaliteta materijala je sada na razini koju bez pretjerivanja možemo usporediti s premium konkurencijom. Alcantara na vratima, mekani oblozi, elegantna ambijentalna rasvjeta i nova, prostranija središnja konzola ostavljaju vrlo dobar dojam.

Ivan Cvetković

Novi infotainment zaslon veličine 15,6 inča sada ima još tanji rub i bolju rezoluciju i svu silu potrebnih, i nepotrebnih aplikacija, igrica i štosova koje nudi samo Tesla. Tu je sada i serijski dodatni zaslon od osam inča za putnike straga. Djeca će ga obožavati, odrasli podjednako kad otkriju da na njemu mogu gledati primjerice Netflix ili YouTube, svatko preko svog Bluetooth kanala za zvuk.

Ogroman prtljažnik i mala buka

Model Y se po pogledu prostranosti nije promijenio, no to nije bilo ni potrebno. I dalje ima obilje mjesta u unutrašnjosti i prtljažnik koji može progutati gotovo sve. Sa 822 litre osnovnog volumena i više od 2000 litara sa spuštenim sjedalima, plus 116 litara u prednjem prtljažniku, Model Y ostaje jedan od najpraktičnijih obiteljskih električnih automobila.

Ivan Cvetković

Sjedala su nova, s boljim bočnim osloncem i ventilacijom, ali još uvijek nešto kraćim sjedećim dijelom za visoke vozače. Jedno od najvažnijih poboljšanja: udobnost je dodatno povećana zahvaljujući tišoj kabini, što je rezultat novog debljeg stakla, izolacije i manje karoserijskih spojeva. Tijekom vožnje pri većim brzinama primjetno je koliko je buka smanjena, a putnici mogu neometano tiho razgovarati ili uživati u glazbi koja im ne probija uši.

Mnogo zreliji auto u vožnji

U vožnji redizajnirani Model Y djeluje zrelije. Ispod lima, Tesla je također intervenirala. Novi ovjes s frekvencijski selektivnim amortizerima omogućava mnogo udobniju, ali i stabilniju vožnju, posebno na lošim cestama. Na starom Modelu Y manje neravnine često su bile neugodno naglašene. Ovdje je situacija bitno drugačija i auto je zaista vrlo udoban. I dalje ima tu osnovnu Teslinu krutost, ali bez neugodnog prijenosa vibracija.

Ivan Cvetković

Zanimljivo, volan je sada nešto manje izravan, iako to u vožnji nije osobito primjetno. U gradskoj vožnji pruža osjećaj okretnosti, dok na autocesti ostaje dovoljno stabilan, iako 'osjetljivijim vozačima' i dalje može djelovati mrvicu 'nervozno'. Vozačka pozicija je i dalje visoka, a preglednost izvrsna.

Ivan Cvetković

Performanse su, očekivano, električno spektakularne, tipične za Teslu. Testirani Long Range AWD model s dva motora i 514 KS ubrzava do stotke za 4,8 sekundi. Snaga dolazi brzo, ali bez drame. Osjećaj povjerenja u auto dodatno povećava sustav pogona na sve kotače. Na autocesti Model Y ne gubi dah i nastavlja silovito ubrzavati i pri višim brzinama, no 'samo' do 201 km/h, na koliko je ograničena maksimalna brzina. Da, to je mnogo u odnosu na većinu drugih električnih auta, ali još uvijek 'samo 201 km/h' kada uzmete u obzir kojom silinom automobil dojuri do te brzine.

Potrošnja je dobra, punjenje još bolje

No ono što zaista fascinira jest lakoća s kojom ovaj automobil pokriva velike udaljenosti, naravno u kontekstu električnih auta. Uz deklariranu potrošnju od 14,8 kWh, testni rezultat od 17,5 kWh na 100 km u mješovitim uvjetima, uključujući brže dionice, djeluje više nego prihvatljivo. U gradskoj vožnji sam u više navrata postizao i prosjek oko 14 kWh, što znači da se uz umjerenu vožnju može računati na realni kombinirani doseg od oko 500 kilometara.

Ivan Cvetković

Punjenje je i dalje nenadmašivo jednostavno. Na Teslinim Superchargerima sve funkcionira automatski, bez kartica i aplikacija. U 15 minuta auto je napunio struju koja je dovoljna za oko 200 km dosega. Maksimalno je moguće puniti snagom od 250 kW, no za to baterija mora biti dobro predkondicionirana, a taj se postupak obavlja automatski kada u odredište navigacije unesete punionicu.

Neka svojeglava rješenja frustriraju

Naravno, nije sve bez mane. Digitalni odabir smjera vožnje ('mjenjač' za naprijed ili nazad) preko zaslona osjetljivog na dodir nije intuitivno rješenje. Tesla je pokušala ublažiti prijelaz implementacijom nove automatske funkcije koja sama bira D ili R, ali sustav zna pogriješiti. Tako se može dogoditi da automobil pri manevriranju, na primjer kod parkiranja, umjesto naprijed krene natrag i obratno. U svakom slučaju, ova funkcija može biti korisna, no treba je koristiti uz povećan oprez ili pak isključiti. Uglavnom, čini mi se da je stara ručica iza volana bila elegantnije rješenje. Možda to i Tesla shvati, kao što su očito shvatili da tipke za žmigavce nisu dobra ideja te, očito, zbog toga to loše rješenje s redizajniranog Modela 3 nisu primijenili i na redizajniranom Y.

Ivan Cvetković

Još jedan detalj koji smeta i nije poboljšan je velik krug okretanja. Model Y se i dalje "ne snalazi" najbolje u uskim ulicama i garažama, gdje djeluje većim nego što jest.

Cijenu je teško nadmašiti

Oprema, kao i do sada, dolazi gotovo potpuno serijski. Tesla ne nudi klasične pakete opcija, većinu toga dobivate odmah. Nadoplaćuje se samo boja, veći kotači, bijela unutrašnjost, FSD sustav i vučna kuka. Nema zbunjujućih konfiguratora i dodatnih kalkulacija što je dobro.

Ivan Cvetković

Cijene su ostale na razini koju malo koji konkurent može pratiti. Naš testni primjerak, s više od 500 KS i gotovo svim dostupnim opcijama, koštao je 56.585 eura. Kada to usporedim s konkurencijom iz premium segmenta, gdje slične performanse i oprema znače cifre bliže 70.000 eura, jasno je da Tesla i dalje igra na kartu vrijednosti za novac.

Vrlo uspjela evolucija

Model Y nakon redizajna nije revolucija, ali jest evolucija koja pogađa točno u srž onoga što kupci žele. Više udobnosti, bolji materijali, više tehnologije i ista brutalna efikasnost. Tesla možda gubi prodajni zamah, ali ako je Model Y predvodnik njihove strategije za oporavak, onda mogu reći da su na dobrom putu. Jer, najviše su poboljšali ono što je bitno za ugodnu i dobru vožnju, a na kraju dana, to je ono što nas veže uz automobil, bez obzira na to koliko bio tih, digitalan ili 'samovozeći'.

