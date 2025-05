Baidu robotaksi kreće s probnim radom u Švicarskoj

Kineska tvrtka Baidu planira započeti testiranje svoje usluge robotaksija Apollo Go u Europi kasnije ove godine, prema izvješću The Wall Street Journala. Baidu pregovara sa švicarskom tvrtkom PostAuto, podružnicom Švicarske pošte (da, i mi smo dvaput pročitali da budemo sigurni…), o pokretanju testiranja Apollo Go u Švicarskoj. Kako bi to omogućio, Baidu će u narednim mjesecima osnovati lokalni entitet.

U ožujku je tvrtka najavila postavljanje 100 potpuno autonomnih automobila u Dubaiju, s planovima za proširenje flote na 1000 vozila u tom gradu do 2028. godine. Također proširuje svoja ispitivanja u Hong Kongu i navodno u budućnosti planira testirati svoja vozila u Turskoj. Baidu je pokrenuo Apollo Go u svim kineskim gradovima prve kategorije, uključujući Peking, Guangzhou i Šangaj, 2022. godine.

Smatra se da Baidu vjerojatno traži širenje u Europi umjesto u SAD-u, jer bi kineske tvrtke mogle biti podvrgnute većoj kontroli u toj zemlji.

Jedna od tvrtki s kojima će se Baidu natjecati u Europi je Uber, koji je ranije ovog mjeseca potpisao ugovor s kineskim startupom za autonomnu vožnju Momenta.

Kada Baidu započne s testiranjem svojih vozila u Švicarskoj, ona će najvjerojatnije imati vozače za upravljačem prije nego što tvrtka prijeđe na potpuno autonomna ispitivanja.

Inače kineski „gradovi prve kategorije“ - koristi se i engleski termin first-tier cities - termin je za klasifikaciju gradova u Kini prema njihovom ekonomskom značaju, političkom utjecaju, veličini populacije, infrastrukturi i međunarodnoj povezanosti. Ova klasifikacija nije službena kineska klasifikacija, već je termin koji se koristi u ekonomskim analizama, medijima i tržišnim izvještajima. Tako su „gradovi prve kategorije u Kini“ tradicionalna četiri grada: Peking, Šangaj, Guangdžou i Šenžen.

Osobine su im svima populacija od desetina milijuna stanovnika, izuzetno razvijena infrastruktura i javne usluge, visoki životni standard i troškovi života, prisutnost stranih tvrtki, sveučilišta, bolnički centri i istraživački centri, golemi utjecaj na svjetsku ekonomiju.