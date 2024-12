Njemački proizvođač letećih taksija Volocopter proglasio bankrot

Da je njemački proizvođač letećih taksija Volocopter u problemima, bilo je jasno još u srpnju, kad nisu uspjeli ispuniti jedno od svojih glavnih obećanja i omogućiti prijevoz svojim letjelicama tijekom Olimpijskih igara u Parizu. Tada su, umjesto pravih vožnji, odradili tek određene demo letove, pa poručili da je problem zapravo u zakašnjelom postupku certificiranja njhovih letećih taksija VoloCity. Nedugo zatim doznalo se da je kompanija u financijskim problemima te da bi ih mogao preuzeti kineski Geely.

Investicija ili propast

Međutim, od tog plana nije bilo ništa, a vodstvo Volocoptera nastavilo je tražiti nove ulagače. Ranije su u njih ulagala zvučna imena poput Mercedes-Benza i već spomenutog Geelyja, a za svoj su rad i razvoj letjelica prikupili stotine milijuna eura. Međutim, izvori financiranja sada su presušili, pa je, unatoč nizu uspješnih rundi financiranja i niskim tekućim troškovima, Volocopter ipak "spalio" svu dostupnu zalihu kapitala. Pronalazak rješenja za nastavak rada nije bio moguć bez stečaja, objavili su, pa pokrenuli stečajni postupak pred nadležnim sudom u Karlsruheu.

U Volocopteru najavljuju da će do daljnjega nastaviti raditi pod stečajnim upraviteljem, koji je već održao sastanke sa zaposlenicima i obavijestio ih o stanju u kojem se kompanija nalazi. Sada im je ključno pronaći nove investicije kako bi ispunili svoj cilj i 2025. godine zaista na tržište plasirali prve komercijalne leteće taksije. Prije toga "samo" moraju dobiti potrebne certifikate od EASA-e, europske agencije za sigurnost zračnog prometa.

Stečajni će upravitelj do kraja veljače objaviti plan restrukturiranja i predstaviti ga potencijalnim ulagačima. Razvoj letjelica je, kažu, pri kraju i daleko ispred nekih konkurenata, kad je riječ o tehnologiji, pokusnim letovima i certificiranju. Smatraju da im je to velika prednost i da će to privući nove investicije te ih spasiti od propasti.

Raspada li se san o letećim taksijima?

Vijest o Volocopterovim problemima dolazi samo nekoliko dana nakon što se doznalo da je njihov konkurent Lilium spašen od propasti i nekoliko tjedana nakon što je britanski Vertical Aerospace također objavio da mu bez novih investicija nema spasa. Europska industrija letećih taksija tako je u velikim porođajnim mukama – prije negoli su obavili prve letove, već su na rubu propasti. S druge strane, konkurenti poput kineskog Ehanga ili američkog Joby Aviationa i dalje rade i razvijaju svoje letjelice ne žaleći se na nedostatak kapitala, barem zasad.