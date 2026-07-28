Xpeng u Münchenu predstavio modularni leteći automobil

Kineska kompanija Xpeng prvi je put izvan Azije prikazala modularni leteći automobil s odvojivom letjelicom, čija je masovna proizvodnja planirana već za ovu godinu

Kineska tehnološka kompanija Xpeng službeno je predstavila svoj modularni leteći automobil pod nazivom Land Aircraft Carrier na lansiranju u Münchenu prošloga tjedna. Ovo je ujedno i prvo javno prikazivanje tog vozila izvan azijskog kontinenta.

Sustav obuhvaća dvije cjeline u jednom sklopu: električno kopneno vozilo sa šest kotača, poznato pod nadimkom Mothership te odvojivi modul za letenje s dva sjedala koji se smješta u stražnji dio vozila. Leteći modul koristi koncept eVTOL (električno polijetanje i slijetanje) koji uzgon ostvaruje pomoću šest rotora. Za izradu njegova kućišta korištena su ugljična vlakna kako bi konstrukcija ostala dovoljno lagana za uzlijetanje iz stražnjeg dijela matičnog vozila.

U proizvodnji uskoro

Predstavnici kompanije objavili su kako je već zaprimljeno više od 7.000 narudžbi za ovaj model, što predstavlja trenutno najveći broj narudžbi u sektoru letećih automobila na svijetu. S ciljem pokrivanja potražnje, Xpeng je izgraditi specijalizirani proizvodni pogon čiji je kapacitet projektiran na 10.000 jedinica godišnje.

Početak masovne proizvodnje predviđen je već za ovu godinu, a očekivana cijena po primjerku iznosi oko dva milijuna juana (približno 260.000 eura, ovisno o tečajnim fluktuacijama). Prve isporuke Land Aircraft Carriera namijenjene su domaćem, kineskom tržištu. S druge strane, izdavanje potrebnih odobrenja za regulirano letenje ovog tipa vozila na području Njemačke i Europe još je uvijek udaljeno nekoliko godina.

Tehnički detalji

Cestovni dio ovog sustava čini električni kombi s tri osovine i pogonom na šest kotača, čija duljina iznosi oko 5,5 metara. Vozilo je konstruirano na 800-voltnoj arhitekturi i opremljeno sustavom produživača dosega, što mu omogućuje ukupni doseg veći od 1.000 kilometara. Unutar kabine osiguran je prostor za četiri putnika, dok je stražnji dio oblikovan kao mobilni hangar i stanica za punjenje. Baterija matičnog vozila može napuniti zračni modul do šest puta prije nego što je samo kombiju potrebno dopunjavanje energije.

Leteći modul projektiran je kao dvosjedna letjelica s tijelom od ugljičnih vlakana i panoramskim pogledom od 270°. Pokreće ga šest rotora s preklopnim elisama radi lakšeg smještanja u unutrašnjost vozila. Letovi su predviđeni za kraće relacije, uz trajanje od 15 do 20 minuta i doseg od oko 20 kilometara.