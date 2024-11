Majstor i automobil naglavce: Kad "uradi sam" pristup postane opasna misija

Nadzorna kamera u jednom je servisu zabilježila "avanturu" engleskog uradi-sam majstora, koji je htio okrenuti svoj automobil pa raditi na podvozju. Postavio ga je na prevrtač, no budući da nije baš bio vješt u radu s njim, prevrnuo je i vozilo na krov, ali i sebe – srećom bez težih posljedica.

Događaj je snimljen 23. listopada u Engleskoj, a njegov glavni akter ovako ga opisuje: "Ja sam tip osobe koja pokušava sve sama, dok ne dođe do neuspjeha. Ovaj put bio je to vrlo jadan neuspjeh. Nakon što sam potrošio mnogo novca na auto da bih u njega stavio zaštitni kavez, odlučio sam mu obnoviti i podvozje. Posudio sam stalak od prijatelja koji je električar (i on je stavio svoj auto na njega, pa koliko to može biti teško?!). Bio sam sȃm u automehaničarskoj radionici i nisam se imao s kime smijati, u redu sam, auto se može popraviti, a sad se svi možemo smijati mojoj gluposti."