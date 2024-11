Nadogradnja s 30 na 5.000 KS: Instalirao mlazni motor na mini kamionet

Klasa "kei kamiona", mini dostavnih vozila klase "keitora" (na japanskom lagani kamion) ograničena je veličinom na 3,4 metra dužine, 1,48 metara širine, 2 metra visine te zapremninom motora na 660 cm3. Kao takvi, vrlo su okretni i mogu se koristiti na uskim ulicama Japana i ostatka Azije, gdje su vrlo popularni, no izvan te regije vrlo ih se rijetko viđa.

Jedan od njih, Hondin model Acty, došao je u ruke američkom youtuberu Codyju Detwileru, vlasnika kanala WhistlinDiesel. On je dobio ideju nadograditi slabašan pogon od 30-ak konjskih snaga mlaznim motorom od oko 5.000 KS. Time je maleni kamionet dobio mogućnost "poletjeti" značajno brže od izvornih 50-ak km/h najviše brzine. Svoju avanturu zabilježio je i podijelio na YouTubeu, a video uključuje prilično brzu ugradnju mlaznog motora, no i kasnije peripetije s njim, da bi u konačnici dogurao do brzine od oko 120km/h.

Nije dugo trebalo niti da se u priču uključe vatrogasci, pa Detwileru i ekipi savjetuju da se ne voze tako prerađenim vozilom po javnim cestama, a pogotovo autocestama. Ako mu se u smislu lude vožnje nadogradnja nije isplatila, u smislu privlačenja pozornosti vjerojatno jest, jer video mu već ima gotovo 5 milijuna pregleda.