Slalom među čunjevima – na autocesti

Priznajte, našli ste se u situaciji kad ste duže vrijeme vozili autocestom usporeno, jednom prometnom trakom i u koloni, čekajući da prođete kroz zonu radova na cesti. Uz svoju aktivnu ste kolničku traku imali postavljene čunjeve i sigurno ste pomislili – mogu li se upustiti u slalom među njima?

Jedan se vozač iz SAD-a na to i odvažio, a drugi, nekoliko automobila iza njega, u tom ga je slalomu i snimio, pa je snimka postala hit na Redditu (u nama omiljenom podforumu Idiots in Cars). Ovakva vožnja predstavlja prometni prekršaj, donekle je i opasna jer nikad ne znate što vas u ograđenoj kolničkoj traci može dočekati, no u komentarima ispod videa mnogi su napisali baš ono što smo insinuirali na početku teksta: "Oduvijek sam to htio probati!".

Neki su ovu cik-cak vožnju usporedili i s održavanjem temperature u gumama u Formuli 1, dok se na stazi nalazi sigurnosni automobil, a malo tko je zaista i osudio neodgovornog vozača.