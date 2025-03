Tri vozača "malo jača" istodobno promašila izlaz na autocesti

Internetom se proširila bizarna i komična prometna situacija snimljena ove nedjelje kod St. Petersburga, no ne onog ruskoga, već istoimenog mjesta na zapadnim obalama američke savezne države Floride. Na videu s dashcama vidimo sasvim normalnu prometnu situaciju, autocestu i račvanje na njoj, s jasno istaknutom vertikalnom signalizacijom, koja upućuje vozače da se na vrijeme prestroje u željenu voznu traku.

Čudom izbjegnuta nesreća

Potpuno je očekivano i da krajnja lijeva traka skreće lijevo, desna se odvaja na desni izlaz, a srednja se dijeli, pa vozači iz nje mogu otići u bilo koji od smjerova. No, to je očito zbunilo neke nepažljive, koji su uhvaćeni na ovoj snimci kako se "gube" na ovom jednostavnom raskrižju. Vozač SUV-a iz krajnje lijeve trake u posljednji trenutak dobiva želju otići desno, no tamo mu se na putu nađe automobil koji ima suprotnu namjeru, prestrojiti se preko prometnog otoka s desna nalijevo. Potom, da bi komedija bila potpuna, lijevom trakom nailazi još jedan "biser" s idejom da se prestroji preko tri trake u posljednjim metrima.

"Ne jedan, ne dva, nego tri idiota koji ne gledaju znakove", opisuje autor videa, a njegov glas možemo čuti i na snimci. "Što se pobogu događa!?" u čudu je uzviknuo kad je vidio koreografiju vozačke nekompetentnosti pred sobom. Samo pukom srećom ovdje nije došlo do sudara.