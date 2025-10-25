Zbog iOS-a 26 CarPlay dobiva podršku za video, ali postoji jedan problem

S dolaskom iOS-a 26, Apple je nakon deset godina promijenio pravila i tehnički omogućio reprodukciju videa putem CarPlay sustava. Ipak, hoćemo li zaista gledati filmove u autu ovisi o jednoj ključnoj stvari

Nakon čitavog desetljeća striktne zabrane, Apple je napravio veliki zaokret u politici vezanoj za CarPlay. Kako prenosi portal 9to5Mac, s nadolazećim operativnim sustavom iOS 26, tvrtka po prvi put tehnički dopušta aplikacijama prikazivanje video sadržaja na zaslonu automobila, ali isključivo dok je vozilo parkirano.

Ova dugo očekivana mogućnost nosi službeni naziv AirPlay video in the car i detaljno je opisana na Appleovim stranicama za razvojne programere.

"AirPlay video u automobilu omogućuje ljudima gledanje omiljenih videozapisa s iPhonea izravno na CarPlay zaslonu kada ne voze. Integrirajte podršku za CarPlay s AirPlay videom kako biste omogućili ovu značajku u svom automobilu“, piše u službenoj dokumentaciji.

Ipak, podrška za ovu funkciju je sve samo ne univerzalna. Ključni problem leži u tome što svaki proizvođač automobila zasebno odlučuje hoće li dopustiti AirPlay video na svojim infotainment sustavima. To znači da sama podrška od strane developera aplikacija nije dovoljna, potreban je i eksplicitan pristanak te implementacija od strane automobilske industrije.

No, za sada nijedan proizvođač automobila nije javno komentirao planira li uvesti podršku za video reprodukciju, stoga ova mogućnost praktički kao da ni ne postoji. Bilo kako bilo, korisnici će se stoga morati strpjeti i vidjeti koji će proizvođači prvi prihvatiti ovu novu mogućnost.