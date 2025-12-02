Audi osvježava čak pet modela: A5, Q5, A6, A6 e-tron i Q6 e-tron

Iz Audija je objavljeno da njihovi modeli temeljeni na platformama Premium Platform Electric (PPE) i Premium Platform Combustion (PPC) dobivaju sveobuhvatna hardverska i softverska ažuriranja s početkom nove modelske godine. Nove značajke bit će, usred proizvodnog ciklusa, dodane u serije A5, A6, Q5, A6 e-tron i Q6 e-tron, čime se nastoji te modele učiniti spremnima za budućnost. Prema riječima tehničkog direktora Audija Geoffreyja Bouquota, ova poboljšanja kupcima nude "niz novosti koje iskustvo vožnje čine emocionalnijim, intuitivnijim i učinkovitijim, kako kroz hardverske promjene poput novih prednjih svjetala, tako i kroz softverske funkcije za pomoć u vožnji i zabavu."

Dinamika i sigurnost

U segmentu vozne dinamike, novi način rada "dynamic plus" vozačima modela Audi S5 i S6 e-tron omogućuje intenzivnije iskustvo uz kontrolirano preupravljanje i preciznu trakciju. Audi S5 koristi sportski diferencijal, dok se S6 e-tron oslanja na električni pogon na sve kotače, a oba modela koriste vektoriranje okretnog momenta kočenjem. Uz to, električni modeli na PPE platformi postaju učinkovitiji zahvaljujući poboljšanom regenerativnom kočenju koje će omogućiti usporavanje do potpunog zaustavljanja bez upotrebe konvencionalnih kočnica, čime se povećava doseg i udobnost vožnje.

Sigurnosni sustavi također su unaprijeđeni naprednim adaptivnim tempomatom koji sada podržava promjenu trake iniciranu od strane vozača te prepoznavanjem prometnih znakova koje autonomno prilagođava brzinu vozila. Proširene su i funkcije parkiranja unutar opcije "park assist pro", gdje sustav za vožnju unatrag preuzima upravljanje zadnjih 50 metara, dok funkcija "treniranog parkiranja" može zapamtiti i samostalno izvesti do pet manevara duljine 200 metara na privatnom posjedu. Nova značajka garažnog parkiranja putem pametnog telefona funkcionira čak i bez potrebe da vozač prethodno prođe pored parkirnog mjesta.

Povratak tipki

Obnovljeni Audi A6 dobiva digitalna Matrix LED prednja svjetla s mikro-LED tehnologijom koja omogućuju personalizaciju i projiciranje simbola na cestu, poput upozorenja na led ili oznaka za zadržavanje u traci. Unutrašnjost nadograđenih modela donosi povratak fizičkih kontrola na multifunkcijskom upravljaču umjesto dosadašnjih sučelja osjetljivih na dodir, dok novo korisničko sučelje s reduciranim ikonama i jasnijom strukturom olakšava upravljanje infotainment sustavom. Korisnici će moći preslikati navigaciju i medijske sadržaje s pametnog telefona izravno na virtualni kokpit.

Glasovni asistent dobiva značajnu nadogradnju integracijom ChatGPT-a. Sustav prepoznaje obrasce ponašanja vozača i automatski ih usvaja kao rutine, poput podizanja vozila na određenim lokacijama. Novost je i opcionalna 4K kamera integrirana u unutarnji retrovizor koja bilježi prometnu situaciju, a u slučaju nesreće automatski sprema snimke prije i poslije događaja na lokalnu SD karticu bez prijenosa podataka izvan vozila.

Za potpuniji doživljaj u kabini uvedeni su "svjetovi iskustva" koji koriste rasvjetu, zvuk i masažu za stvaranje opuštajuće ili poticajne atmosfere, uključujući poseban način rada za kratki odmor u električnim modelima tijekom punjenja. Ažuriranja donose i poboljšane mogućnosti zabave, pa je sada moguće povezati kontrolere putem Bluetootha za igranje igara na središnjem zaslonu, što dodatno obogaćuje iskustvo boravka u vozilu.

Narudžbe za ove modele otvaraju se tijekom prosinca, prvo u Njemačkoj, a nakon toga postupno i na ostalim tržištima.