Auto sajam u New Yorku: noviteti, nadogradnje, cijene za svaki i samo poneki džep

Od pare, preko benzina do elektrike: New York International Auto Show se održava već 124 godine, a ovogodišnji, upravo u tijeku, nudi najnoviji katalog ponude automobila

Prva njujorška automobilska izložba održana 1900. godine predstavila je vozila s različitim pogonima, uključujući električne automobile, ali i one koji su, pored benzina i pare, koristili kerozin, sirovu naftu, ulje za lampe, mineralne razrjeđivače, pa čak i alkohol kao gorivo. Nasuprot tome, ovogodišnji sajam, koji je upravo otvoren, ne nudi toliko širok raspon goriva, ali zato nudi širok raspon potrošnje goriva - oko 25 litara benzina na 100 kilometara kod novog Ford Mustanga GTD s 800 konjskih snaga, do potpuno električnog velikog SUV-a s tri reda sjedala, Kia EV9, koji je osvojio dvije nagrade: Automobil godine i Električni automobil godine.

Sajam je ima poseban odjeljak posvećen visokoučinkovitim i luksuznim automobilima gdje su izloženi Bentley art car, Rimčeva Nevera, električni Rolls-Royce Spectre i Karma Kaveya. Uz prezentaciju automobila, kao i na svakom sajmu, prisutan je popratni dio s izložbama automobila poznatih ličnosti, specijalno dizajniranim modelima i zabavnim sadržajima za djecu i odrasle.

Nagrade

Nagradu je osvojio i Hyundai Ioniq 5 N u kategoriji najučinkovitijih vozila. Serija Ioniq 5 je već osvojila tri druge World Car nagrade u posljednje tri godine. Zanimljivo je da su sva tri finalista za glavnu nagradu bili električni automobili. U luksuznoj kategoriji pobijedila je BMW serija 5 koja uključuje i električni i5, dok je nagrada Urban Car pripala električnom Volvo EX30. Hibridni Toyota Prius osvojio je nagradu u kategoriji dizajna.

Noviteti

Kia ima novi sedan K4. Nastavlja se na model Forte od kojeg je nešto duzi, ima veći prostor za putnike ali manji za spremište. Većina modela ima dvolitarski motor s četiri cilindra i 147 KS. Na američko tržište dolazi krajem godine u pet verzija: LX, LXS, EX, GT i GT-Turbo. Početna cijena za američke kupce bit će 21.145 dolara.

Nissan je nadogradio staru liniju Kicks. Izgleda atraktivno s trostrukim LED svjetlima i rešetkama. Motor s četiri cilindra sadrži opciju pogona na sve kotače. Zahvaljujući poboljšanom ovjesu, lakša će biti vožnja van asfaltiranih cesta. Sjedala Zero Gravity, koja su ranije bila dostupna samo za vozdača i suvozača, sada su standardno postavljena i naprijed i straga. Osim toga, vrhunska varijanta SR sada uključuje Pro Pilot sustav za pomoć pri održavanju trake, što je novina za seriju Kicks.

60 godina Mustanga

Ford slavi 60 godina postojanja Mustanga, koji je premijerno predstavljen na Svjetskom sajmu 1964. godine u New Yorku. Prema Joeu Bellinu, menadžeru brenda, Mustang je "najprodavaniji sportski automobil u SAD-u i na globalnoj razini." Ford je u 2023. godini prodao 59 tisuća Mustanga. Moćni V8 motori nisu zanemareni i dalje se dobro prodaju. Novi Ford Mustang GTD, izložen na sajmu, ima V8 motor od 5,2 litre, razvija 800 konjskih snaga.

Polestar dolazi u Europu

Treba spomenuti i Polestar, koji se trenutno nalazi u financijski nezavidnoj situaciji. Thomas Ingenlath, izvršni direktor Polestara, najavio je da će njihov novi model Polestar 4 biti pušten u prodaju u Europi u trećem kvartalu ove godine. Četvorka je SUV kupe koji će biti dostupan u verzijama s jednim i dvostrukim motorom. Početna cijena za verziju s dugim dosegom i jednim motorom iznosi 54.900 dolara, dok verzija s dugim dosegom i dvostrukim motorom košta 62.900 dolara na američkom tržištu. Nisu objavljene cijene za europsko tržište.

Korejski Genesis ide na BMW i Mercedes

Genesis, Hyundaijeva linija luksuznih automobila, već je gotovo desetljeće u konkurenciji s BMW-ovom M serijom i Mercedesovim AMG modelima. Kao odgovor, predstavljaju svoju liniju visokih performansi nazvanu Magma. Ova korejska marka predstavila je četiri Magma konceptna automobila u New Yorku, od kojih je samo GV60 Magma bio potpuno novi dodatak. Preostala tri vozila, obojena u istu nijansu vulkanske naranče, su G80 Magma Special, GV80 Coupe i X Gran Berlinetta, predstavljeni prošle godine.

Električni Macan

Porscheov Macan, sportski crossover, već je gotovo desetljeće najprodavaniji model Porschea. Međutim, u siječnju ove godine najavljena je potpuno nova verzija Macana - potpuno električni Macan EV. Iako je dolazak ovog modela u prodajne salone odgođen, Porsche je s ponosom predstavio jedan primjerak na svom štandu u New Yorku, uz klasični Macan i električni Taycan. Slično kao Taycan, Macan EV će biti brz, s opcijama od 402 ili 630 konjskih snaga, ovisno o modelu, te će se moći brzo napuniti zahvaljujući svojoj 800-voltnoj arhitekturi. Prema navodima, baterija se može napuniti s 10 na 80% za samo 21 minutu, a proizvođač tvrdi da će nuditi i dulje domete u odnosu na Taycan.

Karma

Karma je nezavisna kompanija koja je rekonstruirala bivši Fisker Karma u Revero, no Kaveya je potpuno novi električni superautomobil. Kada bude dostupan u posljednjem kvartalu 2026. godine, Kaveya će se prodavati po cijenama od 300 tisuća dolara (za model s tri motora) i do 400 tisuca (za model s četiri motora), pri čemu su te cijene namijenjene američkom tržištu. Njegov elegantni dizajn, koji obuhvaća naglašeno konkavne bočne panele i vrata u obliku leptira, djelo je Nicholasa Davida, bivšeg zaposlenika General Motorsa, Jaguara i Honde. "Pobrinuli smo se da Kaveya ne sliči ničemu što je prethodno dizajnirano", kaže David. "Usmjeravamo Karmu u novom pravcu. Nema smisla za nas raditi SUV od 60 tisuća dolara, stoga prelazimo u segment ultra-luksuza, gdje se, na primjer, nalazi Aston Martin DBS Coupe."

S aluminijskim prostornim okvirom i karoserijskim panelima od ugljičnih vlakana, Kaveya je prvi put prikazana u Las Vegasu prošle godine. Preliminarni podaci govore da će Kaveya imati domet od 400 kilometara, ubrzanje od nule do 100 km/h za manje od tri sekunde (vjerojatno u konfiguraciji s dva motora) i maksimalnu brzinu od oko 290 kilometara na sat. To je EV koji će u najjačoj formi imati 1180 konjskih snaga. Također, od Karmae se do kraja ove godine očekuje električni turistički sedan nazvan Gyesera, koji također ima novi izgled, ali zadržava neke stilističke elemente Fisker Karma Revero.