Budućnost autoindustrije leži u održivosti - od korištenja recikliranih materijala do čiste energije

Volvo EX30 dobio je prestižnu nagradu Red Dot za dizajn 'Best of the Best' za 2024. godinu. Nagrada priznaje izvrsnost u dizajnu temeljenu na četiri osnovna načela dobrog dizajna - kvaliteta funkcije, kvaliteta privlačnosti, kvaliteta upotrebe i kvaliteta odgovornosti. Žiri sastavljen od 39 stručnjaka iz cijelog svijeta izabrao je EX30 kao pobjednika s ukupnim rezultatom 93/100. U pogledu nagrada, potrebno je također napomenuti da ih je Volvo EX30 od svog predstavljanja dobio već preko 20.