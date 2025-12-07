iPhoneom i Apple Watchom će se sada otključavati još 13 automobilskih marki

Apple nastavlja širiti podršku za svoju Car Key značajku, koja omogućuje otključavanje i pokretanje vozila putem iPhonea ili Apple Watcha

Autonet.hr nedjelja, 7. prosinca 2025. u 18:31
📷 Foto: Unsplash
Appleova misija da u potpunosti zamijeni fizički novčanik svojom Wallet aplikacijom dobiva novi zamah. Iako su u novom iOS-u predstavljene brojne nove CarPlay značajke, tvrtka priprema i veliko proširenje za jednu od najpraktičnijih funkcija – digitalne ključeve automobila. Prema najnovijim informacijama koje prenosi portal 9to5Mac, podrška stiže za čak 13 novih proizvođača vozila.

Ovo je lista tih proizvođača:

  • Acura
  • Cadillac
  • Chery
  • Chevrolet
  • GMC
  • Hongqi
  • Lucid
  • Porsche
  • Rivian
  • Smart
  • Tata
  • Voyah
  • WEY

Nakon što ovih 13 novih marki uvede podršku, ukupan broj proizvođača vozila kompatibilnih s Apple Car Key značajkom popet će se na 33. Podršku bi uksoo trebao dobiti Rivian, Hyundai, Genesis, Kia i BYD.

Što je uopće Car Key?

Značajka Car Key, predstavljena još 2020. godine, omogućuje vlasnicima da svoj iPhone ili Apple Watch koriste kao potpuno funkcionalan ključ za automobil. Time se eliminira potreba za nošenjem fizičkog ključa, a sve se sigurno pohranjuje unutar Wallet aplikacije.

Implementacija se razlikuje od proizvođača do proizvođača, pri čemu neki koriste NFC tehnologiju (zahtijeva prislanjanje uređaja), dok napredniji sustavi koriste Ultra Wideband (UWB) tehnologiju koja omogućuje otključavanje vozila bez vađenja iPhonea iz džepa.



