Stellantis testirao napredne baterije s čvrstim elektrolitom iznimnog specifičnog kapaciteta

Baterije razvijene u suradnji s tvrtkom Factorial Energy donose energetsku gustoću od čak 375 Wh/kg, mogu raditi u ekstremno toplim i hladnim uvjetima, a pune se za samo 18 minuta od 15 do 90%

Automobilski koncern Stellantis nedavno je objavio ključan korak u razvoju i testiranju nove vrste baterija za svoje automobile. U suradnji s kompanijom Factorial Energy uspješno su testirali baterije spremne za ugradnju u automobile zasnovane na zaštićenoj tehnologiji čvrstog elektrolita FEST (Factorial Electrolyte System Technology). Kažu da je ovaj korak vrlo značajan u njihovom planu da novu generaciju čvrstih ("solid state") baterija ugrade u prva demo vozila već sljedeće godine.

Baterije s čvrstim elektrolitom u pravilu nude viši specifični kapacitet od klasičnih litij-ionskih, brže punjenje i otpornost na samozapaljenje u slučaju fizičkog oštećenja. U slučaju tehnologije FEST to bi trebalo značiti da će im energetska gustoća biti čak 375 Wh/kg (gdje litij-ionske rijetko kada dostižu 300 Wh/kg), a ona će ostati na toj razini barem 600 ciklusa punjenja. Dokazano je to testnom baterijom kapaciteta 77 Ah, koja se može puniti od 15% do 90% kapaciteta za samo 18 minuta.

K tome, nova FEST baterija može se prazniti brzinom "4C", što znači da se unutar jednog sata njezin nominalni kapacitet u teoriji može isprazniti četiri puta. Prilagođena je, dakle, električnim automobilima visokih performansi, kojima ponekad treba vrlo brza isporuka pohranjene energije na zahtjev. Factorial je u izradi kemijske formulacije elektrolita za tu bateriju koristio i umjetnu inteligenciju, što im je omogućilo stvoriti bateriju koja bez problema radi u širokom rasponu temperatura, od -30°C pa sve do 45°C, što je najviše u svijetu baterija s čvrstim elektrolitom.

Ova tehnologija je jedan od rezultata ulaganja vrijednog 75 milijuna dolara, koje je Stellantis investirao u Factorial Energy 2021. godine, upravo s ciljem dovođenja novih baterijskih tehnologija u vozila već do 2026. godine. Sljedeći korak, dakle, bit će izrada pokusne flote vozila s FEST baterijama kako bi se njihove performanse ispitale i u stvarnim uvjetima.