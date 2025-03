Bijela kuća kao izložbeni prostor: Nakon Trumpove podrške porasla cijena Teslinih dionica

Kad prodajni rezultati dosegnu kritičnu točku, a Teslini električni automobili ostaju u salonima, čini se da je Elonu Musku preostalo samo jedno - pozvati predsjednika Sjedinjenih Država u pomoć. Upravo to se dogodilo na južnom travnjaku Bijele kuće koji je Donald Trump prenamijenio u improvizirani izložbeni prostor za Tesline modele. Dok dionice padaju, a konkurencija jača, američki predsjednik preuzeo je ulogu prodajnog savjetnika za Muskove električne automobile, što vjerojatno nije bio scenarij koji se ikad očekivao od uloge predsjednika SAD-a.

"Vau, predivno je!" - uskliknuo je predsjednik Trump pri pogledu na Teslina vozila. Na upit hoće li njegov posjet potaknuti prodaju Tesle, odgovorio je: "Nadam se da hoće. Kad je netko veliki domoljub, ne bi smio biti oštećen. On je veliki domoljub."

Na završetku događaja na južnom travnjaku Bijele kuće u utorak, Trump je javno izrazio ljubav prema Tesli.

"Ne sjećam se kada sam posljednji put kupio automobil za sebe", priznao je američki predsjednik, da bi ubrzo nakon toga odlučno najavio kupnju crvenog modela koji je isprobao.

"Sviđa mi se onaj tamo", pokazao je Trump. "I želim baš tu boju."

Naglasio je kako namjerava platiti punu cijenu vozila, iako je u šali primijetio da bi mu Musk vjerojatno dao popust kada bi ga zatražio.

"Mislim da je njegov kredit dobar", našalio se Musk na to.

Trump je odgovorio da preferira tradicionalni način plaćanja.

"Plaćam čekovima", rekao je. "Volim čekove."

Zanimljivo je da Trump ovoga puta nije spomenuo svoju dugogodišnju kritiku električnih vozila, koje je često opisivao kao preskupe i s nedovoljnim dosegom na jedno punjenje. "Električni automobili su korisni jedino ako imate službu za vuču vozila", našalio se svojedobno.

Trump kupio Teslu, navodno

Nesvakidašnji događaj je izazvao brojna pitanja, od može li južni travnjak Bijele kuće biti u privremeni izložbeni salon bilo kojeg proizvoda pa i Tesle do uloge predsjednika u spašavanju financijskog stanja tvrtke Elona Muska, čija kompanija posljednjih mjeseci bilježi velike padove prodaje. Posebno je šokantno zazvučala Trumpova odluka o kupnji Tesle te njegovo navijanje da i drugi kupe Teslina vozila. Navodno je kupio primjerak s vlastitim novcem, no to nije potvrđeno.

Trenutni rast dionica

Nije poznato koliko je odmah kupljeno Teslinih vozila, ali Trumpova podrška Tesli osigurala je privremeni rast dionica tvrtke. U utorak, nakon Trumpove javne podrške, Tesline dionice porasle su za gotovo 4% nakon što su dan prije doživjele značajan pad od preko 15%. Trump je pad Teslinih dionica pripisao "radikalnim ljevičarskim ekstremistima" koji bojkotiraju kompaniju, iako analitičari kao primarne faktore navode zabrinutost oko Teslinih proizvodnih ciljeva i pada prodaje.

Poslovno-politički odnosi u središtu pozornosti

Događaj na južnom travnjaku Bijele kuće pokazao je Trumpov transakcijski pristup politici, gdje otvoreno nagrađuje saveznike dok kažnjava protivnike. Korištenjem Bijele kuće kao platforme za promociju Tesle, Trump je naglasio svoj bliski odnos s Elonom Muskom, koji je glasni podržavatelj predsjednikovih politika. Međutim, ovaj potez također je pokrenuo pitanja o etičkim implikacijama takvih postupaka, jer kritičari tvrde da zamagljuje granice između javne službe i privatnih poslovnih interesa.

Na kraju, iako Trumpova kupnja Tesle može pružiti kratkoročni poticaj moralu kompanije i cijeni dionica, ostaje pitanje može li ovaj publicitet preokrenuti šire trendove koji utječu na Teslinu prodaju i tržišnu poziciju.