Volkswagen na pragu odluke bez presedana: Zatvaraju neke pogone u Njemačkoj?

Početkom tjedna poprilično je odjeknula vijest o tome da je Volkswagen u financijskom "raskoraku" između očekivanja i ostvarenja, odnosno da su im potrebne uštede od nekoliko milijardi eura kako bi ostvarili svoje ciljeve. Planirane uštede bile su na razini od oko 10 milijardi eura, a navodno je ostvareno tek pola, pa je uprava Volkswagen Grupe sada spremna na velike rezove – sindikatima su, naime, najavili rezanje radnih mjesta i zatvaranje pogona na domaćem tlu.

Oštar strateški rez

VW Grupa navodno želi ugasiti barem jednu svoju tvornicu automobila i jednu tvornicu automobilskih komponenata u Njemačkoj. Ostvari li se taj plan, bit će to odluka bez presedana, prvo gašenje jedne tvornice ove kompanije u Njemačkoj u njezinoj 87-godišnjoj povijesti. No, ni to možda nije sve, jer se odnedavno govori i o zatvaranju Audijeve tvornice u Belgiji, prve koja bi bila ugašena u Europi. Volkswagen nije jedan svoj pogon ugasio već četiri desetljeća, pa je u svakom smislu riječ o mogućoj prekretnici u poslovanju.

Kao neki od razloga za mogućnost zatvaranja pogona ističu se tranzicija na električna i manje profitabilna vozila, rastući tržišni pritisci u vidu jeftine kineske konkurencije te općenito zahtjevno makroekonomsko okruženje.

Pobuna sindikata

Strateška odluka nije, očekivano, naišla na odobravanje sindikata. Oni najavljuju žestoku borbu protiv zatvaranja pogona i ukidanja više tisuća radnih mjesta, koje bi pratilo cijeli proces. Kritiziraju upravu i zbog nedostatka ulaganja u trenutačno vrlo traženu hibridnu pogonsku tehnologiju, koja bi olakšala prelazak na isključivo električne pogonske sustave.

Iz glavnog sindikata, IG Metall, ističu da je vrlo vjerojatno pod najvećim rizikom neki od pogona u Donjoj Saskoj – Brunswick, Emden, Hannover, Salzgitter ili pak onaj blizu sjedišta u Wolfsburgu. Moguće je da će "pod škare" i tvornica dijelova u mjestu Kassel, gdje se proizvode komponente za više marki grupacije.

"Umjesto jednostranih ušteda nauštrb radne snage, sada nam treba strateški poticaj za rješavanje stvarnih slabosti: proizvoda, kompleksnosti, procesa, sinergija. To je plan koji nam treba", poruka je sindikalnih čelnika, koji kažu da neće dozvoliti gašenje proizvodnje niti na jednoj lokaciji.