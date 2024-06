DeLorean DMC-12: Iz prošlosti u električnu budućnost

Pretvaranje klasičnog automobila u električni u "uradi sam" varijanti ne isplati se uvijek, nije uvijek jednostavno, ali ipak na tržištu postoje brojne tvrtke koje se time bave – jer je potražnja očito vrlo velika, a proces mnogim vlasnicima vozila zanimljiv. Jedna od onih koji nude takve usluge je i britanska tvrtka Electrogenic, koja već godinama nudi konverzijske setove za pretvaranje klasičnih automobila u "strujiće". Najnoviji podržani model je – DeLorean DMC-12, koji se ne proizvodi već više od 40 godina, ali je i dalje prepoznatljiv kao legenda iz filmskog serijala Povratak u budućnost.

Skupa prerada na EV

Oni koji se odluče iz benzinske prošlosti "skočiti" svojim DeLoreanom u elektrificiranu budućnost, u paketu će dobiti elektromotor snage 160 kW, što kultnom automobilu upola srezati vrijeme ubrzanja, pa će on od 0 do 100 km/h ubrzavati za 5 sekundi. Tu je i baterija kapaciteta 42 kWh za oko 240 kilometara autonomije između punjenja, brzi punjač standarda CCS, kontrola proklizavanja, grijanje, klima, podrška za Apple CarPlay – dakle, sve što svaki moderni električni automobil danas ima.

Preinaka donosi i "flux capacitor"

Pretvaranje klasičnog u električni DMC-12 neinvazivno je, bez rezanja, modifikacija šasije ili sličnih zahvata, već je "plug and play" te samim time i potpuno reverzibilno, za slučaj da se vlasnik nekad kasnije predomisli. Dodatak novih tehnologija nadodaje tek 40 kilograma na originalnu masu vozila.

Kad je riječ o cijeni preinake, ona u ovom slučaju nije baš niska, pa se vlasnicima (ako će računati uštede na gorivu) sigurno neće isplatiti, no to im neće biti niti važno. Tko već ima DeLoreana, čije cijene danas mogu postizati od pedesetak pa i do preko stotinu tisuća eura, možda će si moći priuštiti i prebaciti ga s benzina na struju – za to će Electrogenicovim partnerima izvođačima radova platiti još toliko. Set s ugradnjom košta, naime, između 65 i 85 tisuća funti, dakle između 77 i 100 tisuća eura. Cijena ovisi o odabranom partneru za instalaciju te o stanju originalnog vozila.