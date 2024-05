Izgradnja punionica električnih automobila u EU značajno kaska za prodajom takvih vozila

Sasvim je jasno da električne revolucije na cestama neće biti sve dok se ona ne dogodi i u segmentu punjenja električnih automobila – malo tko će se odlučiti na kupovinu novog baterijsko-električnog vozila ako ga ne može puniti na javnim punionicama. Za bržu izgradnju punionica zalažu se i EU, i proizvođači automobila, ali ona jednostavno kaska za svim drugim aktivnostima. Prema podacima Udruženja europskih proizvođača automobila, ACEA, prodaja električnih automobila u EU rasla je od 2017. godine na ovamo triput brže od izgradnje novih punionica.

Nedostajat će milijuni punjača

Slijedom toga, do 2030. godine potrebno je postaviti čak osam puta više punionica na području EU, kako bi ona ostvarila svoje zacrtane ciljeve, u smislu smanjenja štetnih emisija iz prometa. Masovna prihvaćenost električnih automobila u EU neće se dogoditi bez sveprisutnih javnih punionica u cijeloj regiji, kažu iz ACEA-e.

Prošle je godine diljem EU postavljeno tek 150.000 punionica, sada ih je ukupno oko 630.000, a do kraja desetljeća moralo bi ih biti oko 3,5 milijuna, kako predviđa EU. To znači da bi u narednim godinama izgradnju trebalo trostruko ubrzati, na oko 410.000 punionica godišnje. Međutim, ACEA smatra da je potreban broj punionica do 2030. godine njih čak 8,8 milijuna – što znači da bi ritam izgradnje morao biti 8 puta veći od aktualnoga.

ACEA

"Jednostavan pristup javnim punionicama nije samo dobro imati, već je bitan uvjet za dekarbonizaciju cestovnog prometa, uz potporu tržišta i konkurentni proizvodni okvir u Europi. Ulaganja u javnu infrastrukturu za punjenje moraju se hitno povećati ako želimo zatvoriti jaz u infrastrukturi i ispuniti klimatske ciljeve" upozorio je generalni direktor ACEA-e, Sigrid de Vries.