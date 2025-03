Provjerili smo koliko je isplativa ugradnja vlastitog EV punjača na parkingu nove zgrade

I dalje je jedna od glavnih prepreka za šire prihvaćanje električnih automobila nedostatak infrastrukture, tj. dostupnost punionica, pa su vlasnici takvih vozila često prepušteni samima sebi da se "snalaze" oko punjenja. Oni koji žive u obiteljskim kućama mogu to činiti u vlastitom dvorištu ili garaži, no poseban problem imaju stanari stambenih zgrada, pogotovo onih koje su udaljene od javnih punionica. U takvim slučajevima vozači EV-a su osuđeni na punjenje dalje od kuće ili pak na ugradnju vlastitih punjača, ako je to uopće izvedivo. Prije nekoliko smo godina donijeli priču o jednome od njih, koji je punjač za Teslu uspio legalno postaviti u garaži zgrade u kojoj živi, a sada imamo i novi primjer – ugradnje punjača na parkiralište nove stambene zgrade.

Porazgovarali smo s vlasnikom punjača i zgrade, koji je nakon vlastitih "avantura" punjenja Tesle kabelom spuštenim iz stana i sličnih rješenja, iskoristio priliku i punjač za automobil postavio na parkiralište zgrade, koju je gradio. Naš sugovornik je Nikola Piskač, inače agent za nekretnine, čija je nova "pametna" zgrada na zagrebačkoj Trešnjevci opremljena svime što jedna takva građevina može imati – ulazak u zgradu kontrolira se skeniranjem lica ili otiskom prsta, tu su smart moduli za protuprovalna vrata, kamere oko zgrade i ispred ulaza u stanove, smart osigurači vanjske rasvjete, pametno grijanje i hlađenje, rolete, rasvjeta, alarm, senzori vode i dima, soba za server i inverter za solare… a ono nama najzanimljivije, tu je i punjač za električna vozila na parkirališnom mjestu. U nastavku smo Nikolu ispitali o detaljima potonjega.

Kako je uopće došlo do toga da vam treba EV punjač?

Dugo sam vozio BMW 520D iz 2013. godine, ali sam zaključio da je održavanje i točenje takvog automobila preskupo, čak i bez neplaniranih većih kvarova i servisa. Budući da sam pratio svaki s njime povezani trošak, ispalo je da trošim na automobil prosječno 2.700 kn na gorivo, servise i ostalo svaki mjesec. Od kada je izašla prva Tesla model S, bila mi je tiha patnja, i nakon jedne testne vožnje, od kolege iz EV Clinica sam kupio taj automobil. Tako je bila moja 'prva ljubav' prema EV vozilima.

Stanovao sam u stanu, a parkirno je mjesto bilo pokraj prozora od mojeg spremišta, pa je kroz prozor bio izbačen običan produžni kabel, te Teslin Mobile Connector. Punjenje se odvijalo na 13 A (2,5 kW), navečer po jeftinijoj tarifi: 10 sati punjenja, cca 25 kWh, što je bilo dovoljno za cca 120 km moje vožnje. S obzirom da je vožnja samo po gradu, dopunjavanje baterije se odvijalo svaki drugi dan.

"Uradi sam" produžni kabel do garaže

Problem starog modela S je bila znatno veća potrošnja po zimi, što sam "riješio" kupnjom novog modela Y prije godinu dana. Nakon toga preselio sam u podstanarski stan dok ne izgradim zgradu. Izazov je i tu bio drugi kat i nemogućnost punjenja. Problem nije mogao nikako biti riješen s "papirnate" strane, pa je riješen s "balkanske" strane – 30 metarskim kabelom koji se spušta na parking, te Tesla Mobile Connectorom koji je za svaki slučaj bio spušten na 9 A.

Napokon imate svoj "pravi" punjač. Gdje je on instaliran i kako je spojen?

Punjač je instaliran na lokaciji zgrade koju sam izgradio (Trešnjevka, Slavetićka ulica). Spojen je na brojilo od mojeg stana, na HEP-ov trofazni priključak od 13,8 kW. Na krov zgrade postavljena je i solarna elektrana od 7,2 kW, no njezino puštanje u pogon čeka ugovor s HEP-om za prodaju proizvedenoga viška u mrežu.

Elektroinstalacije za solare i EV punjač

Možete li nam ukratko opisati proces ugradnje?

S obzirom da sam gradio zgradu od nule, bila je potrebna hrpa papira i živaca, no da se fokusiramo samo na punjač. Za to bi svaka novoizgrađena zgrada trebala imati po projektu proveden bužir od stana do pripadajućeg parkirnog mjesta. S takvom pripremom, u mojem slučaju je trebalo imati tropolni osigurač i skoro 40 metara trofaznog kabela presjeka 6mm (cca 400 €), Tesla Wall Charger (535 €) i u mojem slučaju Teslin stup za punjač (koji je iz neobjašnjivog razloga preskup za komad metala – cca 472 €). Dodajmo i električara dobre volje koji će sprovesti kabel i spojiti punjač (200 €). Ukupno 1.607 € za punjenje na 11 kW (koliko Tesla i maksimalno prima na AC punjaču).

Priprema za punjač tijekom gradnje zgrade

Od "papira" za to ne treba apsolutno ništa, nakon što recimo kupac kupi takav stan u novogradnji s pripremljenim bužirom za punjač. Svi radovi su na vašem vlasništvu nekretnine i parkirnog mjesta. Dodatni (opcijski) trošak je solarna elektrana od 7.2kW (7.215 €). Sami proces ugradnje punjača je bio gotov u jednom danu, kako sam naveo s pripremama u gradnji, pa je završna instalacija "čas posla" i bez ikakvih problema.

Fotonaponska elektrana na krovu

Kakav je rezultat što se tiče karakteristika punjača, ali i isplativosti? Pogotovo uz solarne panele…

Sad pred zgradom imam svoj trofazni Tesla Wall Charger, koji može isporučiti najviše 32 A po fazi, a instaliran je na 16 A (11 kW), zbog maksimuma koji automobil prima. Mogu sa sigurnošću reći da kod nas nitko nema kućni punjač spojen na stan stambene zgrade te snage. Veća snaga je uzeta radi veće komocije, gdje se drastično smanjuje potrebno vrijeme punjenja.

Što se tiče troškova i isplativosti, predviđena proizvodnja solara na godišnjoj razini je 6.966 kWh. Trenutačna potrošnja mojeg je automobila na godišnjoj razini 5.000 kWh (prelazim nešto preko 20.000 km godišnje). U stanu je sve pogonjeno strujom – dizalica topline za grijanje, tri klime, indukcija za kuhanje... Ukupno je bio nužan dokup snage od HEP-a, a sada bi godišnja potrošnja trebala biti malo veća od proizvodnje.

Izvedeno stanje

Ukratko – je li ova moja varijanta isplativa? Smatram da nije definitivno najisplativija. Priključak struje 19 kW (dokup od 2.700 €), pa punjač i instalacija 1.607 €, solarna elektrana 7.215 € – ukupno 11.522 €. Povrat investicije? Nemam podatke za usporediti s nečim drugim, no u usporedbi s diesel automobilom koji sam vozio i njegovim ranije spomenutim mjesečnim troškom goriva i održavanja, razdoblje povrata je, vrlo pojednostavljeno izračunato, 2 godine i 8 mjeseci. Da sam ostao na punjaču od 3 kW bez solara i bez jačeg HEP-ovog priključka, isplatilo bi se i prije. Ova moja varijanta je rađena više radi užitka i komocije, ne toliko zbog same uštede.

Imate li savjet za one koji možda kupuju novi stan, a treba im EV punjač?

Bužir za punjač na parkirnom mjestu bi trebali dobiti ukoliko je u projektu, ako govorimo o vanjskom parkirnom mjestu. Nakon toga sve je jednostavno. Kod nas je veći problem zakon, koji s jedne strane "gura" punjače električnih vozila u novogradnju, a s druge strane nadležni za zaštitu od požara na projektu zabranjuju punjače u podzemnoj garaži.

Fokusirajte se na traženje stana u novogradnji, cijena starogradnje i novogradnje je izjednačena (u starogradnji kada dodate porez 3%, uređenje, visoku pričuvu, troškove režija, i dalje ste u staroj zgradi bez termo fasade, pa ukupni troškovi prelaze često cijene novogradnje). U novogradnji je čest slučaj da imate u projektu izvedene bužire za instalaciju električnih punjača na vaše parkirno mjesto, pa vas taj trošak može ispasti ispod 1.000 € (ovisi o cijeni punjača, stalka, duljini kabla te cijeni rada električara). Stanovi u novogradnji koji imaju plinske bojlere za grijanje imaju priključak 5 kW, dok oni s dizalicom topline imaju 7 kW. U slučaju da vam bude nedostajalo snage, dokupite od HEP-a još 1-3 kW po cijeni od 225 €/kW i imate trajno rješenje za svoje vozilo s najpovoljnijom vožnjom).