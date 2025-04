Tesla se suočava s opozivom i zamjenom računala u čak četiri milijuna vozila

Tesla, a pogotovo njezin prvi čovjek Elon Musk, već godinama tvrde da je potpuno autonomna vožnja "iza ugla". "Sad će, samo što nije" – mantra je Muska i njegove kompanije najmanje od 2016. godine, od kada navode da se u automobile ugrađuje računalni sustav sposoban za samostalnu vožnju, koja će biti omogućena čim to razvoj softvera omogući. Do današnjih dana "pravi" full self-driving (FSD) sustav nije omogućen na razini 4 ili 5, kao što se tvrdilo godinama, što bi sada kompaniju moglo poprilično mnogo koštati.

Nakon gotovo deset godina tvrdnji da će vozila imati FSD mogućnosti, a da to nije ostvareno, jasno je da je riječ bila o lažnom oglašavanju. U međuvremenu kupcima je isporučeno oko četiri milijuna vozila s hardverom navodno spremnim za FSD, koji je uključivao računalni sustav HW2.5. Ispostavilo se da taj sustav nije dovoljno snažan za postizanje razine autonomije koju je Tesla obećavala.

Lažno oglašavanje i preslab hardver

Kako su godine prolazile, u Tesli su prešli na novije verzije računala za autonomnu vožnju (HW3, a zatim i HW4), ali su nadogradnje s HW2.5 na HW3 bile besplatne samo za vlasnike koji su kupili FSD paket. Gotovo desetljeće kasnije, mnogi vlasnici vozila sa sustavom HW2.5 nisu dobili obećane funkcionalnosti, što je izazvalo regulatorni i pravni pritisak na Teslu da izvrši masovnu zamjenu računala u čak 4 milijuna vozila diljem svijeta.

Taj veliki opoziv još uvijek je u fazi razmatranja i pripreme. Ostvari li se, mogao bi lako postati najskuplji u povijesti Tesle i jedan od najskupljih u povijesti, s procijenjenim troškom od čak 500 milijuna dolara.

"Bilo bi to bolno", izjavio je Musk u siječnju, priznajući da niti računala serije HW3 nisu dovoljno snažna za potpuno autonomnu vožnju. "Mislim da je iskren odgovor da ćemo morati nadograditi računalni sustav Hardware 3 za one koji su kupili FSD. To je iskren odgovor, bit će to bolno i teško, ali odradit ćemo to. Sada mi je zapravo drago što nije toliko puno ljudi kupilo FSD paket."