Teslini punjači, nove generacije, u Hrvatskoj su dostupni za sva električna vozila

Nema sumnje kako su Teslini automobili najbrojniji električni modeli u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim europskim zemljama. Naravno, to u dobroj mjeri prate i Tesla punjači, tzv. Superchargeri, koji se kontinuirano postavljaju, ovisno o potrebama na pojedinim lokacijama. Rekao bih da za sada u Hrvatskoj imamo sasvim dovoljno Teslinih punionica za potrebe domaćih vlasnika Tesli, no problem nastaje tijekom turističke sezone kada se broj Tesla automobila na domaćim prometnicama značajno poveća. Sukladno tome iz Tesle je nedavno stigla informacija kako tijekom ove i iduće godine planiraju značajno povećati kapacitete za punjenje diljem Hrvatske.

V4 generacija punjača

To je dobra informacija za sve vozače električnih automobila. Naime, nova generacija Tesla punionica, tzv. V4 punjači pripremljeni su za korištenje svih električnih vozila. Odnosno, gotovo svih električnih vozila. Naime, Tesla supercharger punionice posjeduju isključivo DC brzi EV konektor CCS odnosno Combo. Što je i u skladu s nazivom 'supercharger', a to su punionice zamišljene za brzu nadopunu tijekom putovanja.

Sve potrebne informacije prikazane su na info zaslonu punionice Ivan Cvetković

Dobra stvar je što je ta nova V4 generacija punjača dostupna za sve korisnike, a ne samo vlasnike Tesli. U to smo se i sami uvjerili u neposrednoj okolici Zagreba, odnosno gotovo na pola puta do Karlovca - u Jastrebarskom. Tu je posljednje otvorena lokacija superchargera, a ima čak 12 pozicija za punjenje. Svi su V4 generacije, što znači da ih mogu koristiti i korisnici svih električnih autombila.

Korištenje punionice je iznimno jednostavno, na što su već navikli korisnici Tesla automobila. Naime, njima je dovoljno doći do punionice, uzet konektor u ruke i približit se položaju za punjenje na vozilu gdje se automatski otvara poklopac. Nakon što konektor spojite na vozilo kreće i proces punjenja. Sve to zahvaljujući Tesla aplikaciji i povezanosti vozila i punionice. Kod ostalih vozila to je nešto malo drukčije, ali i dalje vrlo jednostavno.

Može uz aplikaciju ili bez nje

Dvije su mogućnosti. Prva je skinuti Tesla aplikaciju, unijeti sve potrebne podatke i ostaviti podatke o kreditnoj kartici. Situacija kao i kod mnogih drugih aplikacija za punjenje vozila. Razlika je u tome što poslovni korisnici imaju mogućnost dobivanja i R1 računa, što je nedostatak mnogih ostalih aplikacija dostupnih na domaćem tržištu.

Uz karticu punjenje je iznimno jednostavno Ivan Cvetković

Ako vam je sve to prevelika gnjavaža, imate mogućnost korištenja punionice i bez aplikacije. Naime, nakon što spojite punjač i vozilo, možete samo prisloniti kreditnu karticu uz punjač, a kad se napravi predautorizacija kreće i punjenje. Nakon što završite proces punjenja, trebate li račun, na info zaslonu postoji QR kod za preuzimanje istog. Jednostavno, da jednostavnije gotovo i nije moguće. Kako radi punionica isprobao sam u četvrtak. Tad je napravljena i predautorizacija. Za poništavanje te predautorizacije, a nakon što je obavljeno i naplaćeno konkretno punjenje, morao sam pričekati početak narednog tjedna.

Sva vozila opremljena CCS punjačem sada mogu koristiti sve više Tesla punionica Ivan Cvetković

Cijene punjenja vidljive su u aplikaciji, a ovise o tome kolika je potražnja. U vrijeme veće potražnje, veća je i cijena. Tako je tada cijena kWh 0,63€, dok je u vrijeme niže potražnje cijena 0,56€/kWh. Putujete li pak izvan Hrvatske, znajte kako su cijene još i niže. Recimo, u susjednoj Sloveniji su i 6 centi manje.

Daljnje širenje mreže

Mogućnost punjenja na Tesla punjačima prvo je bila omogućena samo na već spomenutoj novoj lokaciji u Jastrebarskom, a u međuvremenu je otvorena i lokacija u Vrgorcu, dok je zamjena stare generacije punjača novima napravljena i u Zadru. U Jastrebarskom je 12 punjača od 250 kW, u Vrgorcu je šest mjesta od 125 kW, dok je u Zadru 8 punjača od 250 kW.

Tesla Supercharger Zadar Ivan Cvetković

Plan za ovu godinu je otvorenje i novih lokacija, kao i zamjena nekih starih generacija novima. Tako je iznimno bitna nova lokacija u zapadnom dijelu Zagreba, kod King Crossa, gdje se priprema postavljanje 8 punjača.

Nadalje, očekuje se i otvorenje 8 pozicija za punjenje u Varaždinu, pa na autocesti A1, i to na odmorištu Jasenice (jug) i Janjče, zatim na Vratima Jadrana...

U svakom slučaju, ovo je vrlo korisna informacija za sve vozače električnih automobila, kako onih koji voze Tesla vozila, ali i sve ostale koji na proputovanjima koriste brze DC opcije punjenja.