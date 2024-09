Dočekali smo i to - prvi Teslin Cybertruck stigao u Zagreb, možete ga razgledati, ali ne i kupiti

Neki automobili jednostavno privlače pažnju gdje god da se pojave. Tako je sigurno i u SAD-u kad se na cesti sretne jedan Teslin automobil. Riječ je dakako o povećem Cybertrucku, a koji je Tesla počela isporučivati pred sami kraj protekle godine. Vozilo ne privlači samo svojim neobičnim izgledom već i činjenicom da je izrađeno od čvrstog nehrđajućeg čelika pa djeluje 'metalno'. Taj bi čelik trebao doprinijeti manjem broju udubljenja i oštećenja te dugoročno štiti od korozije. No, Tesla navodi kako pruža otpor metcima kalibra 45 i 9 mm, kao i sačmarici kalibra 12. Je li to stvarno tako, pokazat će ipak vrijeme. Ono što na prvu vidim, daleko su vidljivije 'packe' od prstiju. Navodno i da se lagano čiste uobičajenim auto-šamponom ili sredstvom za čišćenje stakla.

Ivan Cvetković

Futuristički dizajn izrazito pravilnih linija nije nešto što privlači mase, ali svakako ima svoje kupce. Riječ je o vozilu dugom gotovo 570 centimetara, a s prednje strane ga krasi i veliko vjetrobransko staklo. Ono je izrađeno iz polimera te može apsorbirati veliku udarnu silu te je otporno na oštećenja. Navodno je ovo armirano staklo otporno na udarce bejzbolske loptice koja se kreće brzinom od 112 km/h. Tu je i stakleni krov, a koji pruža zavidnu zvučnu izolaciju, te bi navodno trebao odbijati toplinu i UV zrake.

Veliki kapacitet vuče

Cybertruck ima veliki teretni prostor koji se prekriva rolo poklopcem. Može primiti 1.700 litara tereta, a rolo poklopac je i vodootporan pa se nakon zaključavanja dobiva sigurno skladište. Dobro je i što ta rolo zavjesa ima nosivost do 136 kg. Teretni je prostor opremljen i uz dvije utičnice od 120 V i jednu utičnicu od 240 V. Ispod podnice je i 'pretinac za opremu' za dodatnu pohranu. Pored toga taj je prostor i osvijetljen uz dvije LED svjetlosne trake. Kada ste u načinu rada 'kampiranje', ova svjetla pomažu transformirati teretni prostor u dobro osvijetljeno mjesto za kampiranje uz pomoć Cybertruck Basecamp laganog šatora. Kao i svaki pravi pick-up i Cybertruck je opremljen kukom za vuču prikolice. Impozantan je maksimalni kapacitet vuče od 4.989 kg.

Da bi vožnja ovim velikim vozilom teškim barem tri tone bila što udobnija, trebao bi se pobrinuti prilagodljivi zračni ovjes. Cybertruck će se automatski izravnati na temelju nosivosti i prikolice, a također, dok je Camp Mode omogućen kako bi vlasnici mogli mirno spavati.

Minimalizam unutrašnjosti

Kao što smo već navikli na Tesla modele, i kod Cybertrucka je putnička kabina minimalistički uređena. Središnje je smješten 18,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir, a tu je i tek nekoliko prekidača odnosno kotačića na upravljaču. Za putnike na stražnjoj klupi tu je dodatni 9,4-inčni zaslon osjetljiv na dodir. Rabe korisničko sučelje posebno dizajnirano za Cybertruck.

Kao i aktualni Model 3, Cybertruck standardno dolazi s vrhunskim audio sustavom koji uključuje 15 zvučnika uz dvostruke subwoofere. Putnička je kabina iznimno prostrana, a čemu u prilog ide i potpuno ravna podnica. Ako zatreba, i tu se može osloboditi 1.533 litara prostora za prtljagu u drugom redu. Sjedala u drugom redu se preklapaju pa se tu mogu smjestiti i veliki psi.

U ponudi su dvije varijante pogona: Cyberbeast 'Tri-Motor' i pogon na sve kotače poznatiji kao 'Dual Motor'. Za obje varijante, prednja pogonska jedinica ima elektro-mehanički zaključani diferencijal za bolju trakciju u skliskim uvjetima. Cybertruck nudi 'steer-by-wire', odnosno upravljanje "preko žice". Time se dobiva veća kontrola uz minimalno zaokretanje volana nestandardnog oblika. Tako vozači nikada ne trebaju pri okretu upravljačem ići rukom preko ruke - smanjen je krug okretanja upravljača. Tu su i upravljani stražnji kotači, pa Cybertruck ima bolji radijus okretanja od većine limuzina.

Napredno upravljanje

'Steer-by-Wire' eliminira međuosovinu koja se koristi za upravljanje u tradicionalnim vozilima, što znači da nema mehaničkih veza između upravljača i letve upravljača. Umjesto toga, kotačima upravlja niz elektromehaničkih kontrolera i senzora. Za razliku od drugih vozila koja se oslanjaju na standardni niskonaponski sustav od 12 volti, Cybertruck ima niskonaponski sustav od 48 volti. Tako se smanjuje rasipanje topline, ali i dobiva mogućnost veće snage. Na primjer, dok motor brisača vjetrobrana odgovara motoru brisača kao kod Modela Y, Cybertruck ima znatno veću metlicu, od čak 120 centimetara.

Cybertruck je opremljen strukturnim paketom baterija. To znači da su baterije strateški postavljene unutar paketa kako bi se poboljšala sigurnost i poduprla struktura vozila. Strukturni paket djeluje kao pod, s unutarnjim komponentama poput sjedala i središnje konzole izravno postavljenim na njega. Paket baterija daje i više snage te krutosti šasiji, a što bi trebalo povećati i sigurnost vožnje.

Spreman za pomoć

Cybertruck ima Powershare Home Backup Kit čime može poslužiti da u roku od minute nakon ispada električnog napajanja u domu daje do 11,5 kW kontinuirane snage. Potpuno napunjen Cybertruck moći će opskrbljivati dom energijom nekoliko dana. Naravno, može puniti i druga električna vozila. Uz Powershare Mobile Connector, Cybertruck može puniti druga vozila s do 9,6 kW snage izravno iz utičnica u tovarnom prostoru. Cybertruck navodno može osigurati dovoljno energije putem izvornih utičnica ili adaptera spojenih na Mobile Connector za pokretanje vlastitog kampa sa svjetlima, grijačima i električnim štednjakom ili puštanje glazbe na zvučnicima.

U svakom slučaju, zanima li vas još više detalja, i želite li Cybertruck i sami vidjeti uživo, požurite do zagrebačkog Jankomira. Naime, u Teslinom salonu do subote se nalazi ovo impozantno vozilo. Nažalost, još uvijek nema informacija hoće li Cybertruck biti pripremljen i za europske ceste, a do tada ni nema prodaje.

U SAD-u stoji oko 100 tisuća dolara, a nedavno su se pojavili i neki prerađeni primjerci za koje tvrde da su prilagođeni europskim propisima. Naravno, nije riječ o službenim Tesla prodavačima, a i cijena se tih prerada navodno množi brojkom 4 u odnosu na cijenu u SAD-u, što je ipak onda nešto manje u eurima.

