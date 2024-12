Automatizirano izdavanje kazni za parkiranje u Zagrebu, više ih nećete nužno naći na vjetrobranu

Tvrtka u sklopu Zagrebačkog Holdinga, Zagrebparking, objavila je da nakon testne faze pušta u rad vozila za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka. Takozvani "scan-a-car" uz pomoć postavljenih kamera kontrolira naplatu parkiranja na javnim parkiralištima, prepoznaje automobile bez važeće parkirališne karte te im automatski izdaje dnevnu parkirališnu kartu (DPK) – kolokvijalno rečeno kaznu za parkiranje bez plaćanja.

Uplatnice stižu kući

Važna novost za građane jest činjenica da će im dnevne karte biti dostavljene na prijavljenu kućnu adresu vlasnika vozila, odnosno sjedišta pravnih osoba ili na e-mail adresu, umjesto da im se, kao ranije, zataknu za vjetrobransko staklo. To vrijedi isključivo za kazne ispisane automatiziranim sustavom, dok će DPK koje izdaju kontrolori Zagrebparkinga i dalje biti ostavljane na vjetrobranskom staklu parkiranog automobila.

Projekt je pokrenut s ciljem podizanja efikasnosti kontrole parkiranja, a Zagrebparking dva je inicijalna vozila nabavila prošle godine, dok je u planu sljedeće godine nabava još dva dodatna vozila za kontrolu plaćanja parkiranja.

Pet tisuća provjera u smjeni

"Scan-a-car" putem 6 kamera i ugrađenog informacijskog sustava prepoznaje registarske oznake, a nakon toga ih učitava u sustav i obavlja automatsku provjeru postoji li važeća parkirališna karta za to vozilo. Ukoliko ona ne postoji, sustav izdaje dnevnu parkirališnu kartu, kažu iz Zagrebparkinga. Dva takva vozila provode kontrolu naplate parkiranja radnim danom od 7 do 24 sata te nedjeljom i blagdanima od 7 do 15 sati.

"Unutar testnog perioda, pokazalo se da 'scan-a-car' vozila mogu unutar 8 sati rada očitati 5.000 registarskih oznaka, a provjeru mogu raditi dok se kreću brzinom do 40 kilometara na sat. Očekujemo pozitivne učinke na efikasnost kontrole i naplate parkiranja", istaknuo je voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman.

Kako provjeriti stanje DPK

Dnevne parkirališne karte izdaju se u slučaju kad na se javnim parkiralištima pod naplatom zatekne automobil koji nema važeću parkirališnu kartu. Njome se zatečenom vozilu izdaje karta koja vrijedi 24 sata od njezinog izdavanja.

Ako je ona izdana putem automatiziranog sustava, vozač je neće naći na vjetrobranskom staklu. Stoga vlasnici vozila za koje je "scan-a-car" izdao DPK, informaciju o njezinom postojanju dobit će tek ako putem mobitela pokušaju kupiti drugu parkirališnu kartu dok je dnevna karta važeća. Sustav će im tom prilikom javiti da ne mogu kupiti parkirališnu kartu dok im traje izdana DPK, a novu parkirališnu kartu moći će kupiti nakon njezina isteka.