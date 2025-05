Italija od listopada zabranjuje i Euro 5 dizelašima vožnju dijelom zemlje

Ograničenja vožnje najvećim zagađivačima, vozilima na dizelski pogon koja ne zadovoljavaju najnovije ekološke norme, postrožit će se u dijelu Italije od početka listopada. U nastojanju da poboljšaju kvalitetu zraka i smanje onečišćenje, koje je posebno izraženo u određenim regijama tijekom zimskih mjeseci, regije Pijemont, Lombardija, Emilia Romagna i Veneto zabranit će promet određenim dizelskim automobilima i kamionima.

Ključno je pritom naglasiti da se zabrane neće odnositi samo na talijanska vozila, već i na ona registrirana u inozemstvu – pa i naši turisti koji bi se mogli tamo uputiti, primjerice, na skijanje, moraju na umu imati nova pravila.

Stop zagađivačima od 1. listopada

Zabrana će se odnositi na sve automobile koji pripadaju kategorijama Euro 1 do Euro 5 prema emisijskim standardima. Riječ je uglavnom o vozilima registriranima između 1992. i 2014. godine, a uključuju gotovo sve poznate marke vozila. Prije negoli svojim dizelašem krenete prema Italiji, svakako provjerite u koju kategoriju spada vaše vozilo.

Zabrana će biti uvedena u četiri talijanske pokrajine, s time da će se pravila djelomično razlikovati:

Lombardija, čiji je glavni grad Milano, zabranu za dizelaše normi od Euro 1 do Euro 5 uvodi 1. listopada 2025. i bit će trajna, tijekom cijele godine. Ograničenje će vrijediti od ponedjeljka do petka, od 8:30 do 18:30, u svim gradovima s više od 30.000 stanovnika, uključujući Milano, Varese i Lecco.

U Pijemontu će se zabrana primjenjivati od 1. listopada 2025. do 15. travnja 2026., a u sljedećim godinama od 15. rujna do 15. travnja. I ovdje će biti na snazi od ponedjeljka do petka, između 8:30 i 18:30, u gradovima s više od 30.000 stanovnika, poput Torina i Novare.

Pokrajina Emilia-Romagna uvest će trajnu zabranu za Euro 1 do 5 dizelaše u gradovima s više od 30.000 stanovnika od 1. listopada ove godine.

Na kraju, Veneto (Venecija) neće uopće dopuštati navedenim dizelašima prometovanje u većim gradovima od početka listopada, tijekom cijelog tjedna.

Što u slučaju prekršaja?

U slučaju da vas u prekršaju s dizelašem, na nekom od navedenih područja tijekom važenja zabrane, uhvati policija, platit ćete kaznu od najmanje 168 eura. Za prekršitelje recidiviste predviđene su i strože kazne poput isključenja iz prometa i oduzimanja vozačke dozvole.

Sve navedeno dio je napora talijanske vlade u pogledu osiguravanja budućnosti bez motora s unutarnjim izgaranjem, s ciljem potpune tranzicije na električna vozila do 2035. godine. Ova kontroverzna zabrana predlagana je i ranije, pa odgađana, no od 1. listopada će ipak stupiti na snagu.