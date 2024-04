Propustili ste tehnički pregled? Na kućnu adresu mogla bi vam stići kazna od 90 eura

Ovih je dana zadarska policija pozvala građane da provjere valjanost svojih prometnih dozvola. Na prvi pogled to se može činiti kao neobičan, ničime izazvan potez, no čini se kako za to imaju i više nego dobar razlog. Naime, nije rijetkost da vozači na kućnu adresu dobiju policijsku "čestitku" od 90 eura, a auto im je u garaži cijelo vrijeme. Nakon toga, u čudu nazivaju postaju prometne policije, piše HRT.

O čemu se, dakle, radi? Policija u svojem sustavu vidi kada je automobilu istekao tehnički pregled, bilo da je to vozilo zatečeno na cesti ili je cijelo vrijeme stajalo u garaži. U slučaju da prometnoj dozvoli valjanost istekne, a vlasnik vozila nije u propisanom roku od 15 dana vozilo odjavio ili posjetio stanicu za tehnički pregled, na kućnu adresu stići će mu kazna.

Umjesto registriranja vozila, u roku od 15 dana možete ga i odjaviti

Za fizičke osobe ona iznosi spomenutih 90 eura, a za pravne osobe to je čak 660 eura. Samo na području Zadra, naglašavaju iz PU zadarske, čak je oko 2.200 takvih vozila, čiji bi vlasnici mogli također dobiti neželjenu plavu kuvertu iz policije.