Sada možete online provjeriti jeste li dobili dnevnu parkirnu kartu u Zagrebu

Krajem prošle godine, podružnica Zagrebačkog holdinga, Zagrebparking, pustila je u punu primjenu sustav automatske kontrole naplate parkiranja uz pomoć scan-a-car vozila. Od tada se izdane digitalne dnevne parkirališne karte šalju na prijavljene kućne ili e-mail adrese građana, odnosno adrese sjedišta poslovnih subjekata, u slučaju kad to vozilo svojim sustavom očita da vozilo nema plaćenu valjanu parkirnu kartu. Novi korak u digitalizaciji procesa načinjen je ovih dana.

Građani i poslovni korisnici od sada imaju mogućnost neposrednog uvida u dnevne parkirališne karte koje izdaju scan-a-car vozila, priopćeno je iz Holdinga. Provjera izdanih digitalnih dnevnih parkirališnih karata (DDPK) može se napraviti putem internetskog portala, upisom traženih podataka (registarska oznaka vozila i OIB vlasnika vozila).

Scan-a-car i digitalne karte

Na tom portalu mogu se provjeriti jedino dnevne parkirališne karte koje je izdalo scan-a-car vozilo, dok će se dnevne parkirališne karte koje izdaju kontrolori Zagrebparkinga i dalje izdavati na licu mjesta te ostavljati na vjetrobranskim staklima automobila koji su zatečeni bez kupljene parkirališne karte. Oni građani kojima su izdane digitalne dnevne parkirališne karte i dalje će na kućnu ili e-mail adresu primati uplatnice za njih, dok će se na novom portalu nalaziti podaci informativnog karaktera, bez podataka za plaćanje.

Holdingovi specijalizirani automobili putem 6 kamera i ugrađenog informacijskog sustava prepoznaju registarske oznake, a nakon toga ih učitavaju u sustav i obavljaju automatsku provjeru postoji li važeća parkirališna karta za to vozilo. Ako ona ne postoji, sustav izdaje dnevnu parkirališnu kartu. Dva takva vozila provode kontrolu naplate parkiranja radnim danom od 7 do 24 sata te nedjeljom i blagdanima od 7 do 15 sati, a u stanju su u jednoj smjeni obaviti čak pet tisuća provjera.

Dnevne parkirališne karte izdaju se na ime vlasnika registriranog automobila, odnosno pravne osobe, a digitalne DPK se šalju na e-mail adrese ili adrese prebivališta vlasnika vozila, odnosno sjedišta fizičkih osoba.